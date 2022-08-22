〈四川限電〉四川下令延長工廠停工 特斯拉上海工廠生產恐受波及

據中國媒體報導，四川省政府上周六 (20 日) 發出通知，宣布工廠停工至周四 (25 日)。該決定和計畫性停電延長有關，預料蘋果 (AAPL-US) 和豐田的工廠將持續停止生產，特斯拉 (TSLA-US) 上海廠因部分零件供應商位在四川，汽車生產同樣恐受到波及。

四川政府上周六向工業用電的企業用戶發出通知，下令工廠生產活動的全面停止，延長至周四 (25 日) 止。對象為四川省 21 個市當中的 19 個市、約 1 萬 6000 家企業，而原先通知的停工期間為 8 月 15 日至 8 月 20 日。

上海市政府上周二 (16 日) 表示，由於特斯拉和上海汽車集團 (600104-CN) 有 16 家零件供應商位在四川省，為避免零件生產停滯影響到汽車生產，已要求四川省政府能優先解除汽車零件工廠的停工命令。

近來因四川省發生住宅用電梯停止運作等問題，造成民眾生活不便，根據中國媒體報導，上海市在上周四 (18 日) 要求四川政府優先恢復汽車零件工廠生產，並希望「同時檢討恢復工業用電的時間」；不過，目前零件工廠似乎仍停止生產當中。

根據英國調查公司 LMC Automotive，特斯拉今年前 6 月包含出口在內的中國市場銷售台數，達 29 萬輛；特斯拉上海工廠電動車生產除了供應中國國內市場之外、也出口至歐洲等國，數量約占該公司全球銷量的一半。

今年上半年上海市因為清零政策的緣故實施封城，迫使特斯拉上海工廠暫時停工。這回如果因為四川省的汽車零件調度出現問題，也影響到特斯拉上海工場的生產，特斯拉全球銷售戰略恐因此到影響。

除了特斯拉之外，一些全球性大型車廠，不少零件供應商的工廠也是位在四川省；部分廠商正利用自家發電設備進行局部性生產活動，發電機的需求相當熱絡。

四川省的計畫性停電，主要原因和熱浪高溫、以及降雨量減少有關。超過攝氏 40 度的高溫，導致用電需求大增；而降雨量只有往年的一半水準，導致占四川省發電量近 8 成的水力發電量嚴重不足，因此出現罕見的供電不足問題。