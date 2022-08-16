〈中國限電〉四川面臨最嚴峻局面 啟動三級電力保供調度措施

中國四川省周一（15 日）再次召開電力保供調度會，目前全省電力供需形勢已由 7 月高峰時期電力「緊缺」，轉變為全天電力、電量「雙缺」局面，四川已啟動三級保供電調控措施，力保民生用電。

川觀新聞報導，繼 8 月 11 日、14 日兩度召開電力保供工作緊急視訊會議後，四川周一再次召開電力保供調度會，預估全省最大用電負荷將較去年同期激增 25%，電力保供已進入最嚴峻、最極端時刻。

國網四川省電力公司負責人表示，8 月 7 日起，四川面臨嚴峻的高溫乾旱災害性天氣，預估還會持續一周左右，四川遭遇歷史同期「三最」局面：最高極端高溫、最少降水量、最高電力負荷。

針對此輪高溫天氣電力保供新形勢，省經濟和信息化廳、國網四川省電力公司等部門（單位）已啟動三級保供電調控措施，力保民生用電。

第一步，啟動主動錯避峰措施，針對主動參與並有效執行主動錯避峰負荷響應的電力用戶，國網四川省電力公司將在結算電費時，予以返還其響應費用。

第二步，針對電力供應缺口逐步擴大緊急情況，緊急制定《四川省 2022 年迎峰度夏部分高載能行業停產讓電於民實施方案》，從 8 月 14 日至 20 日對部分高載能企業實施停產、讓電於民的緊急調控措施，讓出用電負荷約 700 萬千瓦，全力緩解電力電量供應缺口。

第三步，8 月 14 日晚，全省電力保供緊急會議決定，執行《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》，要求各地立即通知企業做好生產調整，保障保安負荷用電。