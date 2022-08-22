〈中國限電〉四川延長限電令 全球LCD面板產量估減兩成

中國四川將限電令延長至周四（25 日），分析師預料，當地面板廠產出將進一步減少，尤其是全球 LCD 面板當月產量將減少兩成，面板產業供過於求情況可望隨之減緩。

四川經信廳、國網四川電力公司上周六發布《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》，表示由於電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保民生用電，8 月 15 日起擴大全省（除攀枝花、涼山）工業企業讓電於民實施範圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業），實施生產全停（保安負荷除外），放「高溫假」，時間從 8 月 20 日零時至 8 月 25 日午夜 12 時。

此前，從 8 月 15 日零時至 8 月 20 日午夜 12 時，四川已對工業用戶祭出限電令。

上海第一財經報導，群智諮詢（Sigmaintell）總經理李亞琴說：「現在延長限電影響還是挺大的」，因為原本四川是限電六天，現在再延長五天，共計限電 11 天。

四川有兩條 8.6 代 LCD 面板生產線，京東方、惠科各一條，每月總產量接近 30 萬片基板。

李亞琴說，8 月前這兩條產線並非滿載。受四川 8 月限電影響，這兩產線的稼動率較 7 月明顯下降，導致 8 月 LCD 面板供應降至今年來最低點，相當於正常投片水準 80%。

近來重慶也缺電。四川與重慶地理位置接近，供電來源相似，均仰賴長江水力發電。然而，今年夏季汛期長江流域降雨量偏少，導致四川和重慶都面臨缺電問題。

惠科在重慶也有一條 8.6 代線。現在重慶分區域限電，預料對面板廠稼動率也會有一些影響，但影響不會像四川那麼大。李亞琴表示，若考量重慶限電影響，全球 LCD 面板產量供應受限電影響的程度，可能超過 20%。

奧維睿沃（AVC Revo）認為，四川和重慶限電，正好逼面板廠變相下調稼動率，某種程度上降低面板供應過剩壓力。「顯示產業鏈在川渝地區佈局多，突發性停電對產業鏈來說，影響較大，但是也是品牌調整庫存的時機，有助於產業平穩、回歸理性」。