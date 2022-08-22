〈國泰金經濟調查〉股市樂觀指數上揚 逾兩成股民要解定存錢進台股

國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日發布 8 月份國民經濟信心調查結果，國內疫情有明顯趨緩跡象，景氣展望走升，加上台股隨國際股市而反彈，也讓股市樂觀情緒與風險偏好皆上揚，超過 2 成、達 21.4% 民眾想將現金、定存轉入台股。

國泰金指出，國發會最新公布的 6 月景氣對策信號維持綠燈，領先與同時指標續跌；本月調查顯示，國內疫情有明顯趨緩跡象，景氣展望指數從 7 月的 - 36.2 提升至 - 24.1()，現況指數亦走揚至 - 43.8 ，比起 7 月的 - 60.7 好轉；民眾薪資上漲預期指數也從 - 4.9 反彈至 - 2.4，大額消費意願指數上揚至 - 1.4，高於 7 月的 - 6.9。

房屋交易調查方面，賣房意願指數從 - 17.4 走升至 - 12.6，為連續 4 個月下降後首度反彈，不過值得留意的是，買房意願指數則微幅下滑至 - 58，低於 7 月的 - 57.9，為 2017 年 7 月以來低點。

國泰金表示，此次調查有 73% 民眾預期 2022 年經濟成長在 2% 以上，58% 民眾預期通膨高於 3%。主計總處估計 2022 年經濟成長 3.91%，通貨膨脹率 2.67%，本月調查結果顯示，民眾對於 2022 年台灣經濟成長率的平均預期值為 2.76%，略高於 7 月調查值 2.68%，73% 民眾認為 2022 年經濟成長率會達到 2% 以上；民眾對於 2022 年平均通膨預期值為 3.02%，較 7 月調查值 3.03% 微幅下降，92% 民眾認為 2022 年通貨膨脹率會高於 2%，其中 58% 民眾則預期通貨膨脹率會高於 3%。

至於台股部分，國泰金表示，市場對主要央行貨幣緊縮幅度的預期降溫，台股隨國際股市而反彈。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數從 7 月的 - 30.5 上揚至 - 13.6 ，風險偏好指數亦從 - 14.3 走高至 - 5.5，兩項指數雙雙走揚，達 21.4% 民眾想將現金、定存轉入台股，想減持台股的股民則從 33.6% 降到 26.6%。

