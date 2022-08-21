20檔外銷概念飆股出列 投資中小股要靠一招監控風險

台股本周收在 15408.78 點，挑戰五日線失利，但單周上漲 119.81 點，周線連 7 紅。近期中小型股活蹦亂跳，法人統計出，7 月以來漲幅超過 50% 的前 20 名不畏日元貶值外銷概念飆股，可看出皆為中小型股，但小股當道容易陷入籌碼凌亂，法人表示，可監控中小股股東周轉的換手率，做為操作風險控管依據。

群益投顧指出，台股此波反彈行情至今已逾 1500 點，短線漲多漲勢難免稍作停頓。不過，隨著行情轉趨震盪，大盤仍展現防守季線的企圖心，權值股大多休兵讓出指數空間，反映在盤面上呈現看大做小、個股表現為主，不少中小型股易出現軋空行情。

寶錸投顧統計，7 月以來，不畏日元貶值的外銷產業，其中，車用零組件、通訊網路、電子零組件等中小型股股價表現亮麗，在 35 個交易日中漲幅逾 50% 以上的個股近 20 檔。

寶錸投顧總經理鄭琮寰指出，在美國通膨壓力趨緩下，7 月以來國際股市扭轉上半年頹勢，美股穩步上揚挑戰半年線；但是台股尚缺外資歸隊，內資針對低價、股本小的股票率先表態，大盤仍在站穩季線之虞，櫃買指數已直挑半年線，小股當家的活潑氣氛再度重現。

不過鄭琮寰也指出，低價中小型股因為股本小、市值小的因素，8/15~8/19 五個交易日周轉率超過三成以上的股票達 11 檔，周轉率代表股票換手的比例，也就是短短一周的時間，這 11 檔個股的股東有 1/3 以上大舉更換了，投資人須注意此類股票籌碼凌亂的風險。