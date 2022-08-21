〈中國限電〉多晶矽供給受限 太陽能產業鏈再掀一波漲價潮

中國近期因熱浪襲捲內陸，各省紛紛祭出限電措施，其中以四川省舉措最激烈，由於四川為太陽能多晶矽的生產重鎮，包括通威、保利協鑫等大廠都在該地設廠，業界指出，此次影響比限電初期想像更嚴重，預期隨著多晶矽供給減少，價格將再墊高，屆時包括電池、模組價格將再迎來新一輪漲價潮。

通威為全球最大的多晶矽業者，四川樂山即為該公司的三大生產基地之一，年產能約 10 萬噸，公司表示，此次四川限電，公司矽料和電池片生產將受到一定影響，具體程度仍有待評估。

業界推估，此次通威受影響產能約 2000 多噸，但由於多晶矽為不間斷生產，此次停工後，產能須重新進行爬坡階段，實際影響時程恐長達 1 個月，且由於目前已有部份省分延長限電時程，未來若再持續停工，影響層面恐進一步擴大。

業界普遍預估，下半年全球將進入年底裝機高峰，在限電發生前，多晶矽即受惠需求強勁，價格不斷走揚，也連帶牽動下游電池、模組同步上漲，業界就看好，下半年太陽能模組「易漲難跌」。

業界包括元晶 (6443-TW)、聯合再生 (3576-TW)、茂迪 (6244-TW) 與安集 (6477-TW) 等，都可望同步受惠。

此外，由於太陽能模組業者因去年簽約後無法轉嫁成本，現階段價格已全面採取浮動機制，可完全將上漲的成本轉嫁給客戶，不僅可有效保證獲利，營收規模也可明顯放大。