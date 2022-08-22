抗市場波動震盪 投信推循環式定期定額三大特色分散風險

升息與俄烏戰爭引發市場波動，現有投信業者推出具備「循環模式」的定期定額，主打「循環複利」、「自動鎖利」、「分散風險」等三大特色，先用小額投資累積資金，再伺機將資金轉進母子基金，透過時間複利降低波動干擾，達成累積資產目的。

富蘭克林華美投信表示，新推出的「金循環」方案，投資人可用 2000 元起定期定額基金開始，透過固定扣款小額累積資金，再將小錢轉至母子基金投資循環，讓客戶可長期持續投資，避開波動並累積資金正向循環。

富蘭克林華美投信說明，投資人可利用每月固定扣款方式，將資金累積轉入母基金鎖利，子基金到達停利點又自動轉換回母基金，幫助投資人創造更高的資金運用效益。

富蘭克林華美投信分析，根據過去四次金融海嘯、美中貿易戰、新冠疫情等跌幅夠大而且修正期間夠長的股市回檔期間，採取定期定額投資的策略 3 個月、6 個月甚至到 1 年後，不管是持續下跌或觸底反彈，報酬率都會比單筆一次進場的更具有優勢。

根據富蘭克林華美投信表示，當大盤指數跌幅超過 2 成後開始進場定期定額，3 個月到半年後的勝率也相當高，約有 75% 到 100%，若以納斯達克 ETF 來說明，當納斯達克指數跌幅超過 2 成後，進場投資納斯達克 ETF 至 3 個月到半年後，平均可達 10% 報酬率。

富蘭克林華美投信推「金循環」具有三大特色，包括：一、循環複利，藉由定期定額投資，錢生錢贏得獲利機會，二、自動鎖利，累積一定數量後轉到母基金投資，避免跟隨市場追高殺低，特色三、分散風險，建議子基金可選擇各類股票型基金為輔，母基金則以兩檔債券型基金為主，互為搭配、可做好資產配置。

富蘭克林華美投信認為，2022 年由於美國快速升息影響，市場震盪加劇，投資理財應該用更簡便的方式進行，建議除可利用 2000 元起投資基金產品。累積到足夠的啟動金額門檻，即可啟動母子基金的機制自動轉換，一旦子基金獲利又將自動轉入母基金做累積，利用資金循環累積滾成大錢。





