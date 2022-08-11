通膨降溫聯準會暫停升息？ 投信預期美股持續窄幅震盪

美國 7 月 CPI 指數降至 8.5%，激勵美股走揚，但投信認為，聯準會應該會繼續觀察未來數月的 CPI 指數與就業率，美股可能持續窄幅震盪，但預期在聯準會暫停鷹式升息下，可望讓美元貶值，並為新興市場資產提供支撐。

景順亞太區 (不含日本) 環球市場策略師趙耀庭認為，7 月美國低於預期的通膨率已開始影響市場對消費者物價及聯準會政策前景的看法，但要注意的是，聯準會不會單就一個月的數據就判斷通膨趨勢已放緩。

趙耀庭表示，7 月消費者物價指數 (CPI) 走弱主要源自於許多「暫時性」因素，但其他基本面仍維持穩健，但這並非聯準會期待「有意義」的下跌，不過 CPI 下降將會降低市場對 9 月升息 4 碼的預期，升息幅度可望降至 3 碼或 2 碼。

景順投信認為，在勞工短缺與限制推動工資及服務成本上漲，租金及一般服務維持強勁，市場現階段尚未走出熊市，美國經濟預料會進一步放緩，預期聯準會將持續升息。

趙耀庭指出，7 月 CPI 指數低於預期，抑制債券收益率上升，但將提振投資人對全球固定收益市場的信心，在未來幾個月出現更具決定性的通膨及就業數據前，美國股市可能窄幅震盪。

至於美元部分，景順投信預期，聯準會應該不至於採取激進升息，屆時將讓美元由升轉貶，並進一步為新興市場與亞太地區資產提供支撐。

FXTM 富拓首席中文市場分析師楊傲正也認為，CPI 指數低於預期並未撼動聯準會抗通膨的決心，鷹派官員重申升息將持續到明年，預測美國基準利率到 2023 年底將達到 4.4%。

楊傲正指出，儘管通膨從 40 年高點回落，但如果持續在 8% 以上，對聯準會而言「通膨仍是高得不能接受」，根據 6 月聯準會對 2022 年通膨估算，今年底通膨目標應在 5% 附近，如果聯準會持續發表鷹派言論，並維持 2022 年、2023 年持續升息的看法，預期將對美元產生支撐作用。