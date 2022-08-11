通膨+貨幣緊縮拖累股市震盪 投信建議三大策略布局

通膨壓力與主要央行緊縮政策，引發股市劇烈震盪，投信建議投資可透過三大策略布局，包括：防禦策略動態調整、擴大投資範圍、避開不可測因素。

在歐美主要央行積極收緊貨幣政策下，加深經濟走緩風險，進而影響金融市場表現持續呈現波動。聯博投信表示，即使在景氣疲弱時，仍有部分類股表現可望優於大盤，如消費、醫療、科技等，預期市場會更注重企業獲利能力。

聯博投信指出，投資建議以高品質成長型為選股準則，並可從三大防禦原則切入。

首先是防禦策略動態調整，聯博投信指出，今年以來的市場走勢背景與 2020 年初疫情衝擊、2018 年利率短暫上升與中美貿易戰考驗都不同，舊有防禦原則可能不再適用，投資人或可考量目前的市場行為、經濟敏感度與推動改變的新力道調整防禦策略。

其次，擴大投資範圍，建議可鎖定營運穩定企業。公用事業、核心消費品與醫療保健等個股，通常在市場震盪期表現穩定，投資人可增加不同類型的抗跌個股亦有助於分散投資風險、提升報酬潛力，例如對市場或經濟波動敏感度較低，現金流量仍舊穩定的優質企業，。

第三、避開不可預測的因素，聯博投信指出，地緣政治風險與總經發展不易精準預測，對企業與市場的影響深遠，因此投資人檢視個股時，應評估企業在不可預測事件的曝險程度，避免無法掌控的市場趨勢。

聯博美國成長基金投資團隊指出，今年以來股市雖出現修正，不過企業基本面仍維持相對具韌性的盈餘成長，因為通膨環境有利企業調升產品價格，加上持續擴張的經濟活動也挹注企業盈餘成長。

由於目前市場利率可能已逐漸反映今年轉趨緊縮的貨幣政策，且美國股市評價也已逐漸接近長期平均水準，即便聯準會後續政策仍具不確定性，預期後續評價修正可望回穩，個股表現將回歸企業基本面。

整體而言，看好成長型題材因其成長動能相對不仰賴景氣週期，股價可望有所表現；而關注企業品質與個股評價亦可望控制下檔風險，追求長期更具吸引力的經風險調整後報酬，相對適合今年不確定性較高的投資環境。