防範金融詐騙 證交所傳授「八不」拒絕之道

金融詐騙訊息滿天飛，證交所彙整常見詐騙手法，提供「八不」拒絕之道，包括：不點選不明簡訊連結、不接未顯示的陌生電話、不聽從指示操作 ATM 等，才有機會守住荷包。

證交所指出，詐騙集團不論是亂槍打鳥、威脅利誘，或者是竊取個資後，最終都必須要透過受害者提供金錢或者相關資訊，才能得逞，而要防範金融詐騙的最佳對策，就是堅定的拒絕。

首先是不接聽無來電顯示的陌生電話，證交所指出，顯示號碼的來電都有可能是虛假的號碼，而未顯示號碼的來電，更無法得知背後發話方的身分。

第二、不要點選未知的簡訊或連結，原因是不明的網路連結可能藏有病毒、木馬程式等，將進一步危害行動裝置的使用安全，或者造成個資外洩，或者被用來當作挖礦、網路攻擊的媒介。

第三、不要聽信投資明牌，盲目跟隨明牌的投資人，往往成為股市炒手坑殺的對象；第四、不要相信建立在金錢往來上的關係，單純由金錢往來所建立的關係，不僅會隨著金錢的停止提供而終止，而且會隨著金錢糾紛而走向惡化。

第五、不要害怕莫名的威脅，面對威脅，主動尋求真正的司法單位協助；第六、不要聽從指示操作 ATM 或者匯款，ATM 只能轉出金錢，不能作為身分確認或其他用途；第七、則是不要提供個資，證交所表示，洩露的個資常常成為騙徒下次詐騙的工具。

另外，不要投資不熟悉的商品，了解自己的投資標的，即使別人講得天花亂墜，也要自己先行了解研究後再評估投資，切忌盲目投資自己不了解的商品。

證交所表示，在進行投資之前，投資人一定要循正當管道，取得投資標的之資訊，例如可以透過證交所官網或公開資訊觀測站，查詢被投資公司之交易、財務與業務資訊，並於合法的金融機構與平台進行交易下單，才是最穩當的做法。