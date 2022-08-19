通用汽車恢復發放每季股利 提高股票回購金額至50億美元

通用汽車 (GM-US) 即將恢復為股東每季發放現金股利。股利在新冠疫情爆發初期暫停發放以保留現金，重新發放的股利將較暫停前低得多。

通用汽車周五 (19 日) 表示，董事會已授權對已發行普通股派發以每股 9 美分股利。這比 2020 年 4 月暫停派息時的每股 38 美分大減約 76%。

通用汽車還宣布將恢復並將其伺機股票回購增加至 50 億美元普通股，高於之前未執行完成的 33 億美元。但它沒有指定回購的時間表。

投資人一直在質疑通用汽車何時恢復發放股利。在同城競爭對手福特汽車 (F-US) 於 2021 年 10 月恢復為其股東提供每股 10 美分的股利。

通用汽車 CEO 巴拉 (Mary Barra) 今年稍早時表示，該公司將「考慮所有機會將多餘資本返還給股東」，但優先事項是加快其轉型計劃，包括 2025 年前投資 350 億美元用於電動車和自駕車。

巴拉在周五的新聞稿中表示，「關鍵戰略舉措的進展提高了我們的知名度，加強了我們對為成長提供資金的能力還有向股東返還資本的信心。」

通用汽車發言人凱恩 (Jim Cain) 表示，隨著該公司繼續投資於轉型計劃，通用汽車董事會認為 9 美分股利「很適當」。

該公司表示，第一筆股利將於 9 月 15 日支付給截至 8 月 31 日營業結束時登記在冊的股東。

該公司股價今年來下跌約 34%。周四 (18 日) 收於每股 38.72 美元。市值為 562 億美元，低於年初的 900 億美元。