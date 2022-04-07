即使因起火而全面召回 通用汽車仍預期Bolt電動車銷售將創佳績

即使 2022 年發生創紀錄的數起輛汽車著火事件，通用汽車 (GM-US) 仍預計，其電動雪佛蘭 Bolt 車型的銷量，可以在大幅召回後出現反彈。

雪佛蘭行銷副總裁馬久洛斯 (Steve Majoros) 周三 (6 日) 表示：「我們預估 2022 年的銷售和生產數量將創紀錄，同時 2023 年將更好於 2022 年，我們看好 EV 和 EUV 這兩款車系的未來。」

通用汽車本周重啟了 Bolt EV 和較大的 EUV 版本的生產和出貨。自 8 月以來，生產該車型的密西根州工廠產量大幅下降，當時通用汽車召回了自 2016 年以來在該廠生產的所有 Bolt。

召回的原因是通用汽車確認車輛電池組內鋰離子電池中的兩個「罕見製造缺陷」可能導致火災。通用汽車發言人說，通用汽車知道有 19 起與該問題有關的車輛起火。

火災和召回事件讓通用汽車在電動車銷售和聲譽方面蒙受重大挫折，即使電池供應商 LG 公司應該為這些問題負責。

馬久洛斯說，通用汽車將自周四 (7 日) 起在美國重新推出 Bolt 車型，並在全美展開全新的汽車宣傳活動。但廣告沒有提及召回或火災。

Bolt EV 於 2016 年 12 月開始銷售，而 Bolt EUV 於去年在所有車輛被召回前不久才正式上市。去年，Bolt 所有車型創下近 25000 輛的銷售紀錄，超過 2017 年 Bolt EV 的 23,000 多輛。