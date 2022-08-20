逾2兆美元選擇權到期 美股多頭迎接重要時刻

選擇權數據分析商 SpotGamma 與高盛分析師稱，美股 8 月下旬走勢跡象可能在周五（19 日）找到蛛絲馬跡，屆時將有約 2.3 兆美元的選擇權合約到期。

高盛指數波動研究主管 Rocky Fishman 預估，約有 2.3 兆美元的選擇權合約到期，其中約有 9,750 億美元的合約與標普 500 指數掛勾，另有 4,300 億美元與個股相關。投資人擔心，超過 2 兆美元的股票選擇權到期將放大市場波動率。

圖片來源：高盛

此外，未來幾周的傑克森洞（Jackson Hole）全球央行總裁年會、8 月消費者物價指數（CPI），以及聯準會（Fed）9 月聯邦公開市場（FOMC）會議等，都有可能成為引發市場波動的導火線。

根據選擇權數據分析商 SpotGamma 數據，超過 58,000 份標普 500 指數未平倉合約將於今日到期，且「gamma strike」峰值集中在 4,300 點，其中包括 30,161 份買權（Call Option）與 28,047 份賣權（Put Option）。

該背景下，高盛分析師認為「4,300 磁鐵已經生效」，該指數應該會「固定」在該處，並進一步指出，「磁鐵」將在選擇權到期後「蒸發」，屆時標普 500 指數波動率可能大幅上升。

圖片來源：SpotGamma

自 6 月中旬以來，由於上半年清倉的投資人轉向大舉買入，美股總市值已恢復到約 7 兆美元。隨後在強勁的非農數據以即低於預期的 CPI 數據下，美股繼續回升。在此期間為了追逐美股反彈，投資人紛紛買入美股買權。

具體來看，在上述「追漲」過程中，不少選擇權交易員持有大量 gamma 多頭。在交易紀律約束下，大量交易員選擇逆勢建構 gamma 中性組合，進而造就相對平靜的 8 月上旬美股市場。

不過近期一些華爾街策略師警告，選擇權市場這種「穩定器」作用，可能會在 2 兆美元選擇權到期後消失。

RBC Capital Markets 股票衍生品策略師 Amy Wu Silverman 表示：「在今選擇權到期之際，一些技術性因素可能會抑制波動性，市場可能會繼續獲得相對支撐。但交易員結束夏季假期回歸市場時，波動性將再度回升。」

野村證券跨資產策略師 Charlie McElligott 預估，在交易員避險的緩衝作用減弱後，今 2 兆美元選擇權到期料將引法更劇烈的市場波動，市場可能朝任何一方發展。