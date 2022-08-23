北士科擁低建蔽率「國泰雍萃」推純住宅

譽為台北市最後一塊素地的「北投士林科技園區」，正式啟動，住宅建案也相繼推出，將成為下個房市推案熱區，指標建商國泰建設 (2501.TW)，華固建設(2548.TW)，長虹建設(5534.TW) 均積極插旗此區，國泰建設推出新預售案「國泰雍萃」，基地正對文林北路，規劃 36、47、56 坪，邊間採光佳，每坪開價 125~140 萬元。

「國泰雍萃」，基地廣達 1168 坪，正對 42 米文林北路，北士科園區規劃多年，面積 94 公頃，其中科專區佔 25 公頃，而住宅區不到 20%，今年預計有 7 個新案推出，市況相當火熱。北士科位處北投、士林區交界，聯結兒童樂園、科博館、台北藝術表演中心，以及周邊多個大型醫療院所，以「智慧健康產業」為發展主軸，被視為下一個台北市最重要的產業發展中心。

重劃區區分為兩部分，東側為軟橋段，位在文林北路、承德路一帶，住宅區大多位在此路段，而西側的新洲美段，位在福國路與外雙溪，科技產業專用區多設於福國路、承德路口附近。「國泰雍萃」位在文林北路，鄰近北投既有商圈，距離捷運明德站約 550 公尺，到家樂福、天母 SOGO、北投商圈都不遠。

周邊還有歐洲、美日學校，知名的私立奎山中學、薇格中學，而北投、天母一帶，醫療院所眾多，有陽明醫院、榮民總醫院、振興醫院和新光醫院，開車到陽明山或到北投泡湯也近在咫尺，可說是離塵不離城的最優質居住條件。

「國泰雍萃」規劃地上 26 層、地下 4 層，採 SC 鋼骨結構，在標準層每層設置 8 組耐震間柱，全案建蔽率僅有 18.62％，社區後方有約 450 坪的私人花園，1 樓規劃有交誼廳、接待大廳、健身房、多功能媽媽教室、兩間家教室，以及國泰書房，未來將與城邦書店合作，提供社區專屬的 2 年的免費書籍。

住家共 125 戶、單層 5 戶配置 3 部電梯，建材配有進口高級 Hacker 廚具、BOSCH 全崁式洗碗機、SVAGO 崁入式微波烤箱、3M 雙溫淨水組、INAX 衛浴、dormakaba6 合 1 電子鎖等，基地將於年底動工，全案預計 2027 年完工。

國泰建設以最實在的大樹品牌, 深根幸福豐收超過 58 年，是台灣第一家股票上市建設公司，更是消費者最信賴的理想購屋品牌 ，推案遍及全台北中南，興建戶數累計超過 5 萬戶、累計營建總面積超過 837 萬平方公尺，⼤過 5 個信義計劃區。更以「產權清楚、按圖施工、如期交屋、永續服務」四⼤大保證，深植⼈心。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1503 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎總編行腳：可寧衛立志成為環保指標股

◎台股照明燈：指數萬五震盪 選股怎麼選？

◎投資總舖師：網通缺料解 Q3 業績更旺

◎產業總司令：特斯拉漲 5 成，供應鏈夯

◎投資叫小赫：事出反常必有妖股：普誠

◎期蹟再現：年底重上萬八 半導體撿便宜？