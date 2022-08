東生華ESG永續經營 首次參展獲HR Asia 2022亞洲最佳企業雇主獎

東生華 (8432-TW) 首次參選 2022《HR Asia》舉辦之「2022 亞洲最佳企業雇主」(Best Companies to Work For in Asia 2022) 獎項,即獲得此獎項之殊榮,於全台 330 間企業中勝出獲獎,給予了東生華在 ESG 永續經營及幸福企業發展的莫大肯定!

東生華楊思源總經理對本次獲獎表示「感謝 HR Asia 對東生華的肯定,自前年開的關鍵核心在於「人」,我們重視人才,用心為員工打造幸福企業。本次從內部獲得員工認同,到國際評選獲獎,我們備感榮幸,這份榮耀是屬於東生華的每一位夥伴,我們將持續打造健康的職場生活,提升員工的幸福歸屬!」

本次能有如此卓越的成果,楊思源總經理指出,此與公司落實 We2.0 有所呼應。東生華追求創新價值,深耕當責態度,積極培育專業領域!同時也致力提供和諧與幸福的工作環境,今年初翻新辦公室,創造出活潑且多元的共享空間,相信將能激盪出更多創新思維!

屬於『健康事業』一環的東生華,落實員工健康安全為第一步,安排年度健康檢查及家眷補助、各類衛教講堂,近年 COVID-19 疫情影響,公司也為同仁增加防疫保險,啟動居家辦公、防疫照顧假、疫苗假… 等,接著才能達成企業提供全人類健康服務的雙贏目標。當然,除生理健康外,心靈平衡也相當重要,透過豐富的活動,讓同仁在工作之餘也能適度放鬆、減緩壓力。

為延續企業永續經營的關鍵 DNA,東生華從員工面向延伸到家庭及社會,楊思源總經理鼓勵員工與家眷共同參與公司及社會活動,此舉能讓家眷對員工在職期間感到安心,同時也能從回饋社會公益活動,體認施比受更有福的心境,並共同建構人與人之間的長期價值。