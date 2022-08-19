東生華ESG永續經營 首次參展獲HR Asia 2022亞洲最佳企業雇主獎

東生華 (8432-TW) 首次參選 2022《HR Asia》舉辦之「2022 亞洲最佳企業雇主」(Best Companies to Work For in Asia 2022) 獎項，即獲得此獎項之殊榮，於全台 330 間企業中勝出獲獎，給予了東生華在 ESG 永續經營及幸福企業發展的莫大肯定！

東生華楊思源總經理對本次獲獎表示「感謝 HR Asia 對東生華的肯定，自前年開的關鍵核心在於「人」，我們重視人才，用心為員工打造幸福企業。本次從內部獲得員工認同，到國際評選獲獎，我們備感榮幸，這份榮耀是屬於東生華的每一位夥伴，我們將持續打造健康的職場生活，提升員工的幸福歸屬！」

本次能有如此卓越的成果，楊思源總經理指出，此與公司落實 We2.0 有所呼應。東生華追求創新價值，深耕當責態度，積極培育專業領域！同時也致力提供和諧與幸福的工作環境，今年初翻新辦公室，創造出活潑且多元的共享空間，相信將能激盪出更多創新思維！

屬於『健康事業』一環的東生華，落實員工健康安全為第一步，安排年度健康檢查及家眷補助、各類衛教講堂，近年 COVID-19 疫情影響，公司也為同仁增加防疫保險，啟動居家辦公、防疫照顧假、疫苗假… 等，接著才能達成企業提供全人類健康服務的雙贏目標。當然，除生理健康外，心靈平衡也相當重要，透過豐富的活動，讓同仁在工作之餘也能適度放鬆、減緩壓力。

為延續企業永續經營的關鍵 DNA，東生華從員工面向延伸到家庭及社會，楊思源總經理鼓勵員工與家眷共同參與公司及社會活動，此舉能讓家眷對員工在職期間感到安心，同時也能從回饋社會公益活動，體認施比受更有福的心境，並共同建構人與人之間的長期價值。