破產重整 加密貨幣交易平台Genesis裁員20% 現任CEO下台

加密貨幣市場低迷，各家傷亡慘重，數位資產券商 Genesis 周三 (17 日) 表示，執行長 Michael Moro 即將卸任，且該公司正在裁員 20%。

Genesis 聲明，公司營運長 Derar Islim 將接任臨時執行長，同時公司正在尋找長期人選。

Genesis 是數位貨幣集團 (Digital Currency Group) 旗下部門之一。數位貨幣集團是由 Barry Silbert 於 2015 年創立的加密投資者和企業集團。Genesis 很早進入加密貨幣市場，在 2013 年推出首家櫃檯買賣 (OTC) 加密貨幣交易平台，接著擴大成為主要貸方。

2021 年加密貨幣繁榮期間，Genesis 放貸量激增 7 倍，達到 1310 億美元，公司人力增加 22% 達 170 人。2022 年年中，人力更膨脹至 260 人，因此裁員 20% 約減少 52 名員工。

今年加密貨幣市場變化劇烈，導致比特幣和以太坊暴跌，摧毀業務直接與數位資產價格掛鉤的公司。對沖基金三箭資本 (3AC) 聲請破產，券商 Voyager Digital 和加密貨幣貸方 Celsius Network 也聲請破產。

雖然 Genesis 較市場更能承受這場風暴，但由於該公司與 3AC 的曝險而遭受重大虧損。Genesis 曾向 3AC 出貸 23.6 億美元，但有超過 80% 的保證金要求，也因此當 3AC 未能維持滿足條件時，Genesis 出售剩餘的抵押品，並向 3AC 索賠 12 億美元。

據 Genesis 執行長 Michael Moro 上月說法，母集團數位貨幣集團已承擔部分 Genesis 的債務。