市場鴿派解讀聯準會升息 比特幣反彈站回23000美元

隨著美國聯準會升息 75 個基點，幅度符合外界預期，市場風險情緒回歸，加密貨幣普遍走強，比特幣 (BTC) 周四 (28 日) 反彈重回 23000 美元上方，以太幣 (ETH) 也收復 1600 美元關卡。

據 investing.com 報價，截至台北時間 13:22，比特幣報 23049 美元，24 小時漲 9.17%，以太幣報 1630 美元，24 小時漲 13.56%，幣安幣 (BNB)、瑞波幣 (XRP)、Cardano(ADA) 等市值前十貨幣，漲幅也都在 6% 以上。

加密貨幣走勢 (圖表取自 investing.com)

聯準會周三升息 75 個基點，一如多數人預期，少數人擔心的升 100 基點並未發生，市場鴿派解讀。儘管主席鮑爾 (Jerome Powell) 重申，打算在年底前將利率提高到 3.0% 上方，但他發言後，加密貨幣的升勢更為擴大。

CoinMarketCap 數據顯示，全球加密貨幣總市值升至 1 兆美元上方，報 1.06 兆美元，過去一天增加 8.2%。

Quantum Economics 創辦人兼執行長 Mati Greenspan 表示，投資者顯然預期情況有可能更糟，但這並未發生，出現了「看漲的升息」。

澳洲加密貨幣交易所 Swyftx 分析師 Pav Hundal 指出，他對升息後市場的熱烈反應感到驚訝，因為潛在的宏觀前景似乎仍然懸而未決，只能說從數據來看，至少一些通膨壓力正在緩解。

他表示，接下來不用等太久，就能看到市場新一步動向，美國即將公布 GDP 數據，這將是一次巨大的壓力測試，任何負面情緒都可能抹去近期的漲幅。