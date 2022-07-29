風險偏好回歸 比特幣、以太幣有望寫2021年以來最佳單月表現

隨著全球市場風險偏好的回歸以及對以太坊網絡升級的樂觀情緒，全球最大的兩個加密貨幣—比特幣 (BTC) 和以太幣 (ETH)，正朝著 2021 年以來的最佳單月表現邁進。

加密貨幣周五 (29 日) 漲勢減緩，不過今年 7 月，比特幣已經上漲 28%，以太幣上漲 72%，截至台北時間 13:52，比特幣報價約 23978 美元，以太幣報 1729 美元，單日漲幅在 3-5% 左右。

市場情緒指標—比特幣恐懼與貪婪指數，周五已升至 39，相較之下，上周為 33，上個月僅 13。

市場目前相信，聯準會將在年底前完成本輪升息，在 2023 年某個時間段，轉為削減借貸成本，從而為投機資產創造更有利的流動性背景。

諮詢公司 Venn Link Partners 執行長 Cici Lu 表示，聯準會可能接近升息周期結束的跡象，已經提振了所有風險資產，加密貨幣也從中受益。

本月之前，加密貨幣今年以來重挫，MVIS CryptoCompare 數字資產 100 指數下跌了 50% 以上。

以太坊區塊鏈的改革，也成為本波漲勢的利多，未來這一區塊鏈將轉向更節能的所謂「權益證明 (PoS)」機制，取代原本的工作量證明 (PoW)，預計可節省 99.95% 的能源。

Fundstrat 技術策略主管 Mark Newton 認為，未來幾天，以太幣可能會漲至 1915 至 2000 美元。