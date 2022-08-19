疏於監管交易 英國銀行監管機構對花旗集團罰款1500萬美元

英國金融行為監管局 (FCA) 周五 (19 日) 表示，已對花旗集團 (C-US) 全球市場處以 1250 萬英鎊（合 1500 萬美元）的罰款，原因是其過去未能正確採用監控股票和商品可疑交易的規定。

根據規定，銀行必須執行 2016 年導入的規則，稱為「市場濫用監管」(MAR)，以監控潛在的內幕交易和市場操縱。

FCA 發表聲明表示，直到 2018 年 1 月，花旗集團位於倫敦的國際經紀商部門未能發現其貿易監督的安排、系統和程序存在重大瑕疵。

FCA 表示，花旗集團全球市場已同意解決此問題，並因此罰金被打了 30% 的折扣，否則將被罰款 1800 萬英鎊。

花旗表示很高興此事已經過去。

FCA 表示，經分析後，發現股票、利率和大宗商品交易等領域存在「許多重大的貿易監管漏洞」，並補充說，保持市場清廉決於銀行與監管機構之間的合作。

FCA 法規執行主任史圖爾特 (Mark Steward) 在聲明中表示：「由於未能在需要時完全執行新規定，花旗集團全球市場在其合作夥伴關係中沒有發揮其全部作用，影響了市場完整性和對市場濫用行為的整體偵查。」

在監管機構的執法行動所涵蓋的期間，這個花旗經紀自營商透過安排或執行市場交易賺進大約 26 億英鎊。