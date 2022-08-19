〈BCI跌破千點〉海岬型船日租金低於成本價約4成 Q4恐旺季不旺

海運市況陷入整理，不僅貨櫃運價旺季下滑，散裝航運也表現低迷，波羅的海海峽型指數 (BCI) 最新報價日跌幅多達近 20%，並跌破千點大關至 867 點，是 1 月下旬以來首見，擁有國內最大海岬型船隊的裕民 (2606-TW) 不諱言，目前海岬型船舶日租金僅約 8000-9000 美元，低於成本價 15000 美元約 4 成，不排除即將到來的第四季旺季，恐呈現旺季不旺的可能。

由於 BCI 指數一口氣重挫近 20%，連動 BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 日跌 5.31% 至 1320 點，同創 1 月下旬以來新低；累計 BCI 一周來跌幅高達 43%、BCI 周跌也逾 15%。

BCI 指數自 5 月以來走下跌趨勢，裕民說明，此主要受中國整體需求影響，特別是爛尾樓問題延燒，造成中國房地產投資縮手，至於近來的中國限電議題，則對鋼鐵業影響較少，僅是間接因素。

據高盛 (Goldman Sachs) 分析，中國爛尾樓風暴衝擊鐵礦砂報價，估下半年鐵礦砂供給恐過剩 6700 萬噸，扭轉上半年供不應求態勢，並下調鐵礦砂未來 6 個月目標價自 110 美元降至 85 美元。

由於第四季一向是鐵礦砂出貨旺季，裕民不諱言，海岬型船舶需求恐會旺季不旺，難再像去年旺季最高一度日租金飆至 6-7 萬美元的熱絡市況。

目前海岬型船舶日租金處在相對淡季，日租金僅 8000-9000 美元，低於成本價的 1.5 萬美元，裕民認為，依目前第四季海岬型運價期貨價格在 1.6-1.7 萬美元來看，預料旺季有望先回到成本價的水準，後續再行觀察。

裕民今年共有 9 艘新船交船，已交 2 艘，剩餘 7 艘將集中於第四季交付，明年還有 5 艘船舶待交，持續進行節能新船汰舊換新策略。