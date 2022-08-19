聯發科推4K 120Hz智慧電視晶片 終端產品Q4亮相

聯發科 (2454-TW) 今 (19) 日宣布，旗下智慧電視平台再添新軍 Pentonic700，延續在智慧電視領域的創新優勢，搭載強勁 AI 引擎，可支援新一代高階的 4K 120Hz 智慧電視，終端產品預計第四季在市場亮相。

聯發科指出，Pentonic 700 具備 AI 畫質優化技術，支援杜比視界 IQ 精準細節功能，整合 4K 120Hz 動態補償技術 (MEMC)、4K 120Hz 時序控制器 (TCON) 和遊戲優化技術，協助全球智慧電視品牌打造的全場景視聽體驗。

電視事業部總經理陳俊昆表示，藉由 AI 畫質優化技術，Pentonic 系列進一步提升電視的智慧化功能，使用者在觀看影片、體育節目、玩遊戲或是將電視作為智慧裝置的控制中心時，Pentonic 700 皆可提供出色的觀影娛樂體驗。

Pentonic 700 整合聯發科 AI 處理器 APU，支持自家 AI 超高解析度成像、 AI 場景畫質優化和 AI 物體畫質優化技術，提供圖像邊緣平滑處理和細節重建功能，且透過杜比視界 IQ 精準細節，可提升亮區和暗區的對比度，呈現驚歎的圖像細節。

此外，Pentonic 700 也可支援在單一螢幕上以子母畫面 (PiP) 或分割畫面 (PbP) 的形式，同時顯示多個訊號源畫面，適用於多項家庭娛樂，用戶可同時從不同視角觀看喜愛的體育賽事，或者邀請親朋好友在視訊通話的同時，共賞精彩賽事，辦公室中，也可以增強虛擬會議的功能，支援電視在同一時間顯示不同的線上影音內容。