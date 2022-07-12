裕民迎新船 看好散裝市場供需結構

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (12) 日迎來由日本大島造船建造的超巴拿馬極限型 (Post Panamax) 散裝貨輪「裕越輪」，裕民表示，雖市場充滿不確定性，但今、明年散裝船新增供給將降至近年低檔，而俄烏戰爭和各國擴大基礎建設有利推升散裝船運力需求，隨著新船陸續到位，可增添競爭優勢。

裕民說明，由於 IMO 和歐盟陸續推出更嚴格的環保新規，現成船舶能效指數 (EEXI) 和碳強度指標 (CII) 將於明年 1 月上路，可加速老舊船舶的汰換，尤其近年造船廠承接大量貨櫃船舶訂單，排擠部分散裝船舶造船動能，因此，今明兩年散裝船新增供給將降至近年低檔。

裕民強調，船舶取得成本一向是航運公司營運獲利的重要關鍵因素之一，2020 年底時已預見散裝原物料運輸需求將持續成長，且未來船舶供給量成長有限，因此，在 2020、2021 年第一季訂造 12 艘最新環保節能散裝船和 1 艘水泥專用船，總資本支出約 6.5 億美元，與目前同型船市價比較，至少節省 20% 資本支出，新船預計今年底到 2024 年前陸續交船，可迎接未來全球多變的經濟市場狀況。

對於後市，裕民認為，市場充滿不確定性，但俄烏戰爭使原物料運輸供應鏈改變，增加散裝船運力需求，預期各國政府將擴大基礎建設投資，刺激經濟成長，有利散裝原物料貿易需求。

裕民航運目前擁有 Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪 (VLCC) 和超大型礦砂船 (VLOC) 和海洋風電人員運輸船 (CTV) 等船型，自有散裝船隊平均船齡約 6.5 年，再加合資和在建船舶，船隊運力為 70 艘，總載重噸位為 865 萬噸。

本次交付的裕越輪船長 235 公尺，船寬 40 公尺，載重噸 99990 公噸，是大島造船廠為裕民全新設計建造的 99990 載重噸 Post Panamax 系列中的第 2 艘，具備船舶大型化，單位貨載耗油和操作成本相對降低特性，並採用狹長流線駕駛台設計且優化船體線型，可進一步降低油耗。