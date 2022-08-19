〈紐約匯市〉繼續升息成Fed共識 美元躍升至一個月高位 歐元英鎊貶

在聯準會 (Fed) 官員表示有必要繼續升息後，美元指數周四 (18 日) 升至一個月高點，投資人重新評估日前公布的會議紀要，認為 Fed 態度比原先所料想得還要更鷹派。強勢美元打壓下，歐元、英鎊等主要貨幣走貶。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.87%，報 107.50，是 7 月 19 日以來最高。

多位 Fed 官員周四發表談話，對於 Fed 需要繼續調高借貸成本以壓制通膨達成共識，不過，官員們對於升息速度和幅度的看法仍有歧見。

聖路易斯聯準銀行總裁總裁布拉德 (James Bullard) 表示，他傾向支持 9 月再升息 3 碼，舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 也稱，下月升息 2-3 碼是合理的，並贊成央行在年底前將利率調高至略高於 3% 的水準。

堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 態度較為謹慎，她認為未來升息速度和利率最終水平仍有待辯論，想知道利率該升到何處，必須非常確信通膨正在回落。喬治並未表態是否支持 Fed 下月再升息 3 碼或 2 碼。

FXStreet.com 分析師 Joseph Trevisani 表示，幾乎每位 Fed 官員的的言論都非常堅定，即「我們必須升息，我們必須升息，利率正在走高。」

儘管強調致力打擊通膨，Fed 周三 (17 日) 公布會議紀要顯示，官員們對於過度緊縮風險抱持謹慎態度，市場因此將央行態度解讀為溫和鴿派，美元回吐漲幅。另外，會議紀要還提到一個重要的辯論面向，即「何時放緩升息步伐」。

儘管如此，分析師認為相較於把注意力集中在上述部分，市場應更關注「必須繼續升息」的論點。Brown Brothers Harriman 全球貨幣策略主管 Win Thin 稱：「除了放緩升息步伐的部分以外，會議紀要的其他方面都非常鷹派。」

會議紀錄公布後，9 月升息 3 碼的機率自周三稍早的 52% 降至 42%，如今升息 2 碼的機率已達 58%。

經濟數據方面，美國上周初領失業金人數為三周以來首度下滑，且低於市場預期，勞動力市場依然穩健，8 月費城 Fed 製造業指數也意外成長。

受強勢美元打壓，歐元跌 0.88% 至 1.0088 美元，是 7 月 18 日以來最低，英鎊也重挫 1% 至 1.1926 美元，創 7 月 22 日以來最低，日元兌美元則貶 0.58% 至 135.87 日元。

截至台灣時間周五 (19 日) 約 6:00 價格：