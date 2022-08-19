〈俄烏衝突〉土耳其總統相信戰爭可經談判結束 聯合國指責核電廠遭捲入

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy)、聯合國祕書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 與土耳其總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan)，周四 (18 日) 就烏克蘭局勢進行三方會談，會後，艾爾段表示，他希望擔任協調人，幫助盡快結束當前的戰爭。

本次會談的部分重點，放在核電廠的安全議題。會後三方達成共識，呼籲俄羅斯盡快將這一地區非軍事化。

俄羅斯在今年 3 月就占領了核電廠，最近幾周，電廠周圍地區遭受猛烈砲擊，基輔和莫斯科都將襲擊事件歸咎於對方。

澤倫斯基表示，他已要求古特雷斯確保被俄羅斯佔領的札波羅熱核電站的安全。古特雷斯稱，聯合國對電廠內部及周圍的情況嚴重關切，相關設施不應被用做軍事行動的一部分，這裡迫切要達成協議，重建札波羅熱作為純粹的民用基礎設施，並確保此一地區的安全。

艾爾段指出，他很擔心事態發展，人們不想再經歷一次車諾比事故。

艾爾段說，他相信最終可在談判桌上結束戰爭，他將和俄羅斯總統普丁進一步商討此事。

澤倫斯基表示，只有在俄軍占領的烏領土解放後，才有可能與莫斯科進行和平談判。

兩位了解克里姆林宮想法的知情人士稱，莫斯科已經將艾爾段視作衝突中一個潛在中間人，基輔也認為，艾爾段可視為與普丁有特殊關係的人。

倫敦 Key Elements Group 執行長 David Zaikin 認為，艾爾段與澤倫斯基和和普丁都有良好的關係，他在兩國達成糧食出口協議方面發揮了重要作用，他促成和談的努力可能產生結果，但最終並不完全掌握在他手中。