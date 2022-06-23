錼創Q3掛牌 明年底單月轉盈 未來數年營收維持倍增

MicroLED 新兵錼創 (6854-TW) 今 (23) 日舉辦創新板上市業績發表會，預計第三季掛牌，展望今年，隨著客戶三款規格電視推出，可望帶動營運升溫，董事長李允立認為，明年底前可望單月轉盈，後年獲利規模將令外界驚豔，未來幾年營收都將倍數成長。

錼創是 MicroLED 晶粒主要供應商，其中大股東三星是目前全球電視龍頭，市占高達 3 成，三星今年將推出 89、101、110 吋 MicroLED 面板電視，有助錼創營運，錼創未來也將持續與三星深化產品、技術合作。

錼創目前營收主要來自電視應用，占比 63%，車載與穿戴裝置分別為 12%、17%，今年營運顯著升溫，累計今年前 5 月營收已超過 500 萬美元，較去年倍增，法人認為，今年全年營收可望年增 3 倍、明年再成長 2 倍。

李允立說道，今年消費、車用、穿戴裝置與 AR/MR 產品都已開始送樣，其中包含大型、商用、車載顯示器晶片載板，中尺寸車用軟板、穿戴裝置顯示器，還有 AR/VR 專用顯示器，預計未來幾年營收將維持倍數成長。

李允立表示，未來將持續與三星合作推出大型顯示器產品，車用方面，除了車用面板應用外，也開發透明顯示器技術，目前透明面板已與大型一線車廠合作，另外，穿戴裝置應用也正持續推出更多產品。

談到 MicroLED 競爭優勢，李允立說，已做到 6 吋 RGB 晶圓規模，良率達 99.5% 以上，且 LED 晶圓使用率已成長至 8 成，目標未來幾年可望顯著降低成本。