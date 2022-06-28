三星Q3將產MicroLED電視 友達、錼創扮要角

南韓媒體 TheElec 今 (28) 日報導，三星計劃在第三季開始生產 MicroLED 電視，並採用友達 (2409-TW) 的低溫多晶矽 (LTPS) 薄膜電晶體 (TFT)，其中 LED 晶粒由錼創供應，三星今年將陸續推三款大尺寸 MicroLED 電視，有助供應鏈營運。

報導指出，三星同時也正在開發 LTPS TFT 技術，未來也有可能加入供應鏈。由於 LTPS TFT 能讓螢幕更小，且可由電視單獨控制離散電路，同時具備 4K 解析度。

三星今年計劃推出 89 吋、101 吋及 114 吋共 3 款 MicroLED 電視，預計都將採用 LTPS TFT，原定 5 月將開始生產 89 吋 Micro LED 電視，但因良率和疫情關係而延後至第三季。

三星 89 吋電視要價 8 萬美元，101 吋和 114 吋款價格分別為 9 萬美元和 10 萬美元。

錼創近期也透露，隨著客戶三款規格電視即將推出，可望帶動營運升溫，意味著三星有很高機率下半年將推出 MicroLED 電視。錼創董事長李允立則認為，受惠於訂單持續增溫，明年底前可望單月轉盈，後年獲利規模將令外界驚豔，未來幾年營收都將倍數成長。