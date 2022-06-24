富采私募定價51.82元 估取得逾36億元資金建MicroLED新廠

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今年紛紛加入富采 (3714-TW) 私募案，富采今 (24) 日公告私募普通股定價為 51.82 元，意味著富采透過此次募可望取得超過 36 億元的營運資金，用來擴大 Micro LED 布局，興建專用 6 吋晶圓廠等設備。

富采今日表示，將以 24 日為定價日，定價日前 1、3、5、30 個營業日均價最高價為 57.57 元，私募價格訂為參考價格 90% 即 51.82 元。富采此次私募總預計募 7 萬張 (仟股)，以最終定價計算將取得 36.27 億元，其中友達投資 34.8 億元，群創投資 1.42 億元。

友達為強化雙方長期策略合作關係，今年 3 月決議認購 67250 仟股，持股比例上升至 12.4%，加上友達旗下康利投資、隆利投資，總持股比例將攀升至 17.31%；而群創也同時間宣布認購 2750 仟股，總計群創持股比例約 0.49%。

富采表示，私募將用於興建 Micro LED 專用晶圓廠、購置磊晶製程、晶粒製程相關設備等資本支出，富采 MicroLED 布局已逐漸發酵，公司表示，MicroLED 明年可望開始貢獻營收，後年才會大幅成長，旗下晶成今年下半年、明年上半年開始有些打樣訂單，明年年中可望有明確訂單規模。