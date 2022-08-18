雖民眾開始節衣縮食 高盛仍以3大理由建議買進沃爾瑪

由於通膨令人吃驚，越來越多購物者購買「罐裝鮪魚、雞肉甚至豆類」而不是熟食肉類，沃爾瑪 (WMT-US) 關鍵的返校季和假日購物季的前景如今尚難確定。

沃爾瑪第 2 季業績喜憂參半，但這並沒有動搖高盛 (GS-US) 對這家全球最大零售商股票的看多評級。

在給客戶的最新報告中，高盛零售分析師麥克夏恩 (Kate McShane) 重申對沃爾瑪股票的買入評級，目標價為 155 美元；較當前股價上漲約 11%。

她解釋看多的原因：「1. 由於強勁的營收趨勢以及市占率的成長，我們重申對沃爾瑪的買入評級；2. 由於庫存狀況改善，預計從現在開始的降價壓力將緩和，這一直是該股最近的痛點；3. 長期評估保持不變，營收將成長逾 4%，甚至更好。」

麥克夏恩將她對沃爾瑪的全年獲利預期從每股 5.69 美元調升至 5.89 美元，強調第 2 季因庫存清理而出現的降價壓力應該會減輕。她估計 2023 年每股獲利為 6.44 美元，比之前的預期高出大約 3%。

雖然仍然存在不確定性，但沃爾瑪在周二 (16 日) 的財報中傳達了一些正面的訊息。

首先，沃爾瑪在其同名賣場和會員制的山姆俱樂部 (Sam"s Club) 的同店銷售額分別成長 6.5% 和 9.5%，優於預期。高管們將當季銷量提升歸功於汽油價格的回落，這股趨勢將一直持續到返校購物季開始。

其次，沃爾瑪將其全年獲利財測從之前的 11% 至 13% 範圍調降至 9% 至 11%。

沃爾瑪股票是道瓊工業平均指數的成份股，在過去 5 個交易日中上漲 8%；同期大盤指數下跌 1.1%。

也就是說，沃爾瑪仍在與消費者面臨的挑戰抗衡；這些挑戰很容易破壞最近的正面需求趨勢。