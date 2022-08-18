鉅亨美股雷達：思科財測亮眼 蘋果擬9/7辦秋季新品發表會

美股重要看點：

美今日將公布失業金、8 月費城 Fed 製造業指數、7 月成屋銷售等數據。應用材料 (AMTA-US) 將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 2.882%。美股期貨週四 (18 日) 上升，道瓊期貨漲 0.11%，標普 500 期貨漲 0.11%，那斯達克 100 期貨漲 0.08%。

美國聯準會 (Fed) 周三 (17 日) 公布 7 月會議紀錄後，部分策略師認為，市場參與者似乎太快消化「沒那麼鷹派」的政策前景，反應已過於樂觀。

會議紀錄顯示，Fed 官員認為認為有必要將基準利率調升至足以讓經濟放緩、從而打擊通膨的程度。不過，也有許多官員表達對過度緊縮風險的擔憂。

在投資人試圖分析會議紀要之際，花旗經濟學家認為，會議紀要並沒有暗示將採取更鴿派的政策立場，而是呼籲在充滿不確定且快速變化的環境之下，持續觀察經濟數據變化。

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週三 (17 日) 預估，近期美股反彈已進入尾聲，敦促投資人削減部分倉位、獲利了結。Cramer 研判市場買超、聯準會本輪升息循環尚未結束，以及市場泡沫過多是市場準備降溫的三大主因。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 26.2

美國上週續領失業金人數 (萬人)，前值 142.2

美國 8 月費城 Fed 製造業指數，前值 - 12.3

美國 7 月成屋銷售年化總數 (萬戶)，預估 485，前值 512

美國 7 月成屋銷售年化月率 (%)，前值 - 5.4

美國 7 月諮商會領先指標月率 (%)，預估 - 0.6，前值 - 0.8

重要個股動態：

外媒周三（17 日）援引知情人士消息報導，蘋果計劃在 9 月 7 日舉行秋季發表會，屆時除 iPhone 14 外，還有包括 Mac 電腦、兩款高低配備的新 iPad 以及三款 Apple Watch 都將亮相。

根據報導，一些零售店的員工已被告知要為 9 月 16 日重要新產品推出做準備。蘋果通常會在 iPhone 發布後的一周半左右在零售店發布，預估今年蘋果也將保持這一模式。蘋果半數以上銷售額來自於 iPhone 的貢獻，新款 iPhone 的發布象徵替繁忙的秋季新品季拉開序幕。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

為了吸引用戶訂閱，Netflix 預定明年年初推出費用較低、但支援廣告的方案，根據最新曝光的 iPhone app 編碼，該方案可能拿掉下載影片至裝置的現有功能，代表低價廣告版的用戶將無法預先載好並離線觀看內容。

工程師 Steve Moser 發現 app 內的文字，顯示為「下載影片適用於所有方案，廣告方案除外」。這項下載功能能讓使用者在網路較穩定的地方載好內容，並在訊號較不穩定地點 (如飛機上) 離線觀看。

該編碼還顯示，用戶無法跳過廣告，或在廣告時段回放影片。Netflix 先前已表示，低價廣告版無法看到所有影片。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

網路設備大廠思科 (Cisco) 周三 (17 日) 盤後公布的上季營收和獲利優於市場預期，沖淡企業科技支出減緩的擔憂，且新一年度的財測令市場驚喜，意味著晶片短缺造成的供應鏈瓶頸緩解，有能力履行更多訂單，盤後股價勁揚。

思科第 4 季營收持平、 EPS 下滑，但雙雙優於市場預期，沖淡各界在該公司 5 月公布第 3 季財報後，對科技支出的疑慮。

執行長 Chuck Robbins 說：「拜 Q4 的表現所賜，我們的 2022 年度擁有強勁的結尾。在極為動盪的環境下，我們的團隊執行良好，才能擁有公司史上最高的全年 non-GAAP EPS。」