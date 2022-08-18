空頭情緒升溫 瑞信下調黃金價格至1,725 美元

瑞士信貸週三 (17 日) 表示，儘管在如今利率上升和美元強勢的環境中，金價表現仍相對穩健，但黃金市場空頭情緒仍持續增長，該行下調今年平均金價預估至 1,725 美元。

報告指出，由於利率和實質殖利率上揚，該行對將今年平均金價的預估從每盎司 1,850 美元下調至 1,725 美元。同時，對 2023 年平均金價預估維持在每盎司 1,650 美元不變。對於 2024 年全年平均黃金價格預估由先前的每盎司 1,650 美元下調至每盎司 1,600 美元。長期價格預測保持不變，為每盎司 1,450 美元。

瑞士信貸貴金屬分析師 Fahad Tariq 表示，如今黃金市場的下行風險正在增加，有鑑於利率水準和美元強勢，黃金目前的公允價值應該在每盎司 1,590 美元左右。而金價之所以能維持在公允價格以上，主要是受到避險需求的支撐，這也意味著金價未來存在下行風險。

研究機構凱投宏觀 (Capital Economics) 則認為，在美元強勢以及美債殖利率上升影響下，今年底金價預估將跌至每盎司 1,650 美元。

該機構預估，美債殖利率將會上揚，年底 10 年期美國公債殖利率將升至 3% 左右，並在 2023 年底升至 2.75%，這可能在未來幾個月對大宗商品，尤其是黃金的價格帶來新一股下行壓力。