〈貴金屬盤後〉黃金期貨連四黑 觸及三周低點 

美元保持升值之下，黃金期貨周四 (18 日) 連續第四天下跌，觸及三周低點，市場持續消化美國聯準會 (Fed)7 月會議紀錄和最新經濟數據。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 5.5 美元或 0.3%，報每盎司 17761.20 美元，是 7 月 28 日以來最低價，保持在 1800 美元重要心理關卡之下。

美國公布上周失業金人數三周來首次下降，加上美元升值，都打壓黃金。ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.9%，來到三周高點。

Wolfpack 資本投資長 Jeff Wright 說，Fed 7 月會議紀錄偏中性，他預測 9 月確定會升息 2 碼 (50 個基點)，也可能再次升息 3 碼 (75 個基點)。

Wright 說，會議紀錄提到 9 月升幅取決於經濟數據的這一點，助長美元氣勢。

聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 周四說，他支持 9 月再次升息 3 碼。

Money Crashers 執行長 Andrew Schrage 表示，黃金在會議紀錄公布後走低，顯示黃金市場正在為低通膨環境重新調整，接下來可能看到黃金進一步下跌。

Wolfpack 的 Wright 表示，假如 Fed 不再升息 3 碼、且量化緊縮 (QE) 停滯，金價有望突破 1800 美元，但「目前黃金市場氣氛悲觀」，金價可能已經走到近期價格區間的上限，未來可能跌破 1700 美元。

Fed 主席鮑爾下周五將在傑克森洞全球央行年會上發表演說，道明證券商品策略師 Daniel Ghali 說，鮑爾可能在會議中再次駁斥升息循環走到盡頭的看法。

黃金實體市場方面，瑞士黃金對最大消費者中國 7 月的出口，增家到 2016 年 12 月以來最高水準。

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