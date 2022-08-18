熊市結束沒？分析師：至少等穩定突破50日移動均線

美股在大跌後大漲，投資者現在想知道的是，熊市是否真的結束了？若以移動均線來看，答案是還沒。

移動均線 (MA) 是一種技術指標，係以通過繪製一段時間內收盤價的平均值來構建，技術分析師最常查看 50 日 MA 和 200 日 MA，但也有些人會查看 10 日 MA，以取得潛在短期戰術動作的資訊。

然而，當市場可能處於多年轉折點時，通常需要關注更長期的 MA，看看長期牛市是否仍然完好，或者熊市是否會持續下去。

投資時事通訊《熊市陷阱報告》的 Larry McDonald 指出，自 1970 年代以來，現在的水準通常不是讓 S&P 500 熊市中的漲勢止步，就是預示著轉向牛市。

疫情大流行期間就是這樣的情況，在 2020 年春季時短短幾個月跌到遠低於 50 日 MA，接著回升至該水準以上。網路泡沫化時期也是如此，2000 年時 S&P 500 遠低於 50 日 MA，一直到 2003 年才返回該水準。

儘管 S&P 500 周三 (17 日) 收低 0.72% 至 4274.04，但仍較該指數 50 日 MA 4342 左右低不到 2%，突破 50 日 MA ，將決定 S&P 500 是否真的開啟新牛市，或者熊市漲潮就要消退。