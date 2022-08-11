華爾街知名分析師：歷史經驗表明 美股熊市幾乎已經結束

華爾街知名分析師、Fundstrat 研究部主管 Tom Lee 週三 (10 日) 表示，美股熊市幾乎已結束，觸底可能性很高，逢低買入策略有望回歸。

Lee 表示，從歷史經驗來看，當超過 54% 的標準普爾 500 指數成分股自 52 週的高點下跌超過 20% 時，接下來 3 個月、6 個月和 12 個月內的投資報酬率會非常好，獲利機率高達 73%。而在 6 月 17 日當天，成分股中有 73% 自歷史高點下跌了 20% 以上。

報告也指出，自 1942 年以來，美股熊市平均持續時間，是之前牛市運行時間 31%，中位數為 21%。

而從 2020 年 3 月到 2022 年 1 月的牛市共持續 651 天，當前熊市已持續 164 天，等同於是之前牛市的 25%。

Lee 先前就曾表示，他認為美國經濟已經達到了一個關鍵轉折點，經濟數據的負面影響將明顯減少。最近幾週，金屬、石油、穀物等大宗商品價格持續下跌，已經導致消費者的物價有所下滑。

Lee 表示，如果 Fed 繼續效仿 1982 年時任 Fed 主席 Paul Volcker 的行動，美股就可能在未來 4 個月全面復甦，並創下新高。

Lee 說，這意味著股市可能會在到 2022 年底之前再創下新高，預估標普 500 指數可能在年底前突破 4,800 點。

Lee 說：「當壞消息不再拖累市場時，是投資者該進行評估的時候了。」