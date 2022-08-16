〈京城銀法說〉科技業投資南台灣 力拚放款成長優於平均

京城銀 (2809-TW) 今 (16) 日召開法說會，董事長戴誠志表示，京城銀看好科技產業接連公佈在南台灣的資本支出計畫，將加強布局存放款業務，力拚全年放款年增率優於整體產業平均。

京城銀今 (2022) 年上半年淨收益 17.15 億元，較去年同期減少 70%，稅後純益為 8.52 億元，每股純益 0.76 元，皆較去年同期減少 80%。

不過，京城銀利息淨收益和手續費淨收益分別較去年同期成長 10% 和 14%，主要均受惠於放款規模成長，2022 年上半年底放款總額較 2021 年上半年底成長 11%，較 2021 年底成長 6%，其他收入則因依 IFRS 提列預期信用損失，以及金融市場波動加劇影響金融資產評價，導致變動幅度較大。

資產品質方面，截至上半年底，京城銀逾期放款比率 0.02%、逾期放款覆蓋率 8163%、全體放款覆蓋率 1.50%。

展望下半年，戴誠志表示，在通膨陰影壟罩、央行緊縮貨幣政策、地緣政治風險等因素影響之下，全球經濟前景詭譎多變。然而，京城銀觀察到科技產業接連公佈在南台灣的資本支出計畫，加上近年台商回流的趨勢，預期未來幾年科技產業持續投資南台灣腳步並未停歇，伴隨而來的就業人口增長，將帶動該地區的消費以及創造相關服務業的發展機會。

在此利基下，京城銀將透過聚焦於供應鏈中的中小企業、增加南台灣的投資、加強佈局該區存放款業務，發揮獨特的南台灣優勢，有信心達成優於產業水準的放款成長率。

淨利差方面，今年目標維持與 2021 年約略相同水準，升息預期與趨勢雖使存放款利差擴大，然可能較原先預期幅度略小，此外，殖利率曲線趨平也將壓縮長短率利差，京城銀將持續以長期思維伺機調整資產配置。