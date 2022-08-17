FDA放寬規定 百思買今秋開始銷售非處方聽力設備

百思買 (Best Buy)(BBY-US) 周三 (17 日) 表示，在聯邦監管機構允許銷售非處方助聽器之後，該連鎖店將自今年秋天起提供更多聽力產品和服務。

這家總部位於明尼亞波利斯的公司表示，今年秋天其 1000 多家連鎖店中的 300 家將配備聽力解決方案顯示器，每家商店可提供約 10 台聽力設備。這家電子產品零售商表示，已經開始提供線上聽力評估工具。

美國食品和藥物管理局 (FDA) 本周批准銷售非處方助聽器。FDA 表示，輕度至中度聽力損失的人可以向零售商處購買設備，而無需醫學檢驗、開立處方或整合調整。不過 FDA 仍將監管 OT​​C 設備的質量，業者最快可在 10 月中旬規則生效時提供這些設備。

用於嚴重聽力障礙或 18 歲以下人群的助聽器仍需要醫師開立處方。

FDA 表示，新規定有望降低助聽器的成本。該機構表示，美國近 3000 萬成年人將因此新規則受益。

百思買銷售的聽力設備包括個人擴音產品、電視放大器和聽力保護設備，但新的 OTC 設備類別為新產品打開了大門。

客戶將能夠使用健康儲蓄帳戶和彈性支出帳戶來購買設備。百思買建議消費者與保險公司核對，以確認這些設備是否在承保範圍內。

百思買產品類別官貝多 (Frank Bedo) 發表聲明表示：「我們對聽力系列的擴展和新的商店體驗，將使客戶能夠輕鬆地從他們信任的品牌中找到聽力損失解決方案。」

百思買在周三盤前交易中下跌約 2%。