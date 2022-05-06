昔以電子產品著稱 百思買擴大觸角至美容設備和露台家具

百思買 (BBY-US) 打算增加的商品可能會讓購物者感到驚訝。這家連鎖店通常被為購買智慧手機、筆記型電腦和電視的地方。但現在可能也有電動自行車、露台家具和美容小工具可供選擇。

該公司周五 (6 日) 表示，已開始在近 300 家商店和其官網上銷售約 100 種護膚設備，包括蒸臉器和家用微晶換膚工具。

百思買正在更全面地進軍健身和家具產業，因為它希望在新冠疫情後推動成長。該公司受益於疫情初期的流行趨勢，因為人們尋求用於家庭辦公室的電腦顯示器、用於更多家庭烹飪的廚房電器和影院系統或大型電視來打發時間。

然而，現在這家零售商面臨著更具挑戰性的環境。該公司在 3 月警告，在經歷一段非常高的需求之後，預計明年同店銷售額將下降 1% 至 4%。

隨著消費者湧向度假和社交活動，電子產品銷售已經出現疲軟跡象。大型家電製造商惠而浦 (WHR-US) 業績未達預期，最近一季北美銷售額較去年同期下降 8.3%，是自疫情爆發以來最大降幅。生產 Xbox 電子遊戲機的微軟 (MSFT-US) 對下一季的前景持負面看法，預計遊戲類別將出現下滑。

市場研究機構 NPD Group 預計，2022 年美國消費電子產品的收入將下降 5%，2023 年下降 4%，2024 年下降 1%，但總銷售額仍將高於疫情前水平。NPD Group 表示，美國該行業在 2021 年創下歷史新高，消費科技銷售額達到近 1270 億美元，比 2020 年增加 9%。

百思買行銷長邦菲格 (Jason Bonfig) 表示，一些新產品可迎合消費者外出和社交的需求，例如電動滑板車。

近年來，該零售商擴大其商品供應。百思買於 2019 年夏季推出 NordicTrack 和 Hydrow 等運動品牌的聯網健身產品。6 月推出 Weber 和 Traeger 的戶外烤架，8 月推出電動自行車、踏板車和輕便摩托車系列。又於 11 月收購了直接面向消費者的戶外家具公司 Yardbird，收購金額未披露。

百思買還收購了包括 GreatCall 在內的醫療保健公司，這些公司銷售幫助老年人在家養老的設備和服務。它也在測試與新產品相關的服務，例如為電子運輸產品提供維修服務的試點計劃。