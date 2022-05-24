〈財報〉雖去年基期偏高 百思買上季銷售額仍超越預期

百思買 (Best Buy)(BBY-US) 股價周二 (24 日) 早盤上漲，因為即使客戶面臨高通膨，而且去年同期新冠紓困方案基期墊高，這家消費電子產品零售商第 1 財季營收仍超過華爾街預期。

百思買股價在盤前交易中上漲約 2%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，與華爾街的預期相比，該零售商在截至 4 月 30 日當季的表現如下：

●每股調整後獲利 1.57 美元，低於預期的 1.61 美元

●營收 106.5 億美元，高於預期的 104.1 億美元

百思買第 1 財季淨利從去年同期的 5.95 億美元或每股 2.32 美元降至 3.41 億美元或每股 1.49 美元。不計項目，調整後每股收益為 1.61 美元。

淨銷售額從一年前的 116.4 億美元降至 106.5 億美元。

根據 FactSet 的數據，百思買的同店銷售額較去年同期相比下降 8%，優於分析師預期的下降 8.6%。

美國通膨率處於 40 年高點，投資人在零售商財報中尋找有關美國消費者健康狀況的跡象。對於百思買，有些人擔心該公司特別容易受到負面影響。與一年前因疫情引發對家庭影院、電腦顯示器和廚房電器的需求相比，它面臨著嚴峻的對比。

百思買還在 3 月的一個投資人大會時宣布，在需求非常高漲 2 年後，銷售額將會放緩。然而，財務長比盧納斯 (Matt Bilunas) 表示，該公司最終預計未來幾年的需求將高於疫情前的銷售額。

沃爾瑪 (WMT-US) 和目標百貨 (TGT-US) 上周財報加劇了投資人的擔憂。兩家大型零售商第 1 財季的銷售都出現成長，但由於燃料和運費成本飆升以及消費者對更高獲利和可自由支配購買的需求下降，未能達到華爾街的獲利預期。特別是，目標百貨 CEO 康奈爾 (Brian Cornell) 表示，客戶略過了電視和廚房用具等大件商品，這些也都是百思買在銷售的商品。

零售商的業績導致上周華爾街出現大幅拋售，百思買的股價周五 (20 日) 跌至 52 周低點。

這些緩和的預期可能為華爾街周二對百思買的正面走勢奠定基礎，即使該零售商調降財測。

百思買表示，目前預計全年收入在 483 億美元至 499 億美元之間，而之前的預期為 493 億美元至 508 億美元。該公司表示，同店銷售額將下降 3% 至 6%，降幅大於之前預期的 1% 至 4%。它預計調整後每股獲利在 8.40 美元至 9.00 美元之間，而之前的預期為 8.85 美元至 9.15 美元。

該公司股價周一 (23 日) 上漲不到 1%，收於 72.59 美元。今年以來下跌約 29%，表現遜於標準普爾 500 指數約 17% 的跌幅。