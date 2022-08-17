MIH深化美國布局 Lordstown及Techstars高層出任會策顧問

MIH 開放電動車聯盟今 (17) 日宣布，將由美國電動車新創公司 Lordstown Motors Corp.(RIDE-US) 執行長 Edward Hightower、以及美國白金級加速器 Techstars 董事總經理 Tricia Martinez 擔任 MIH 會策顧問 (Advisors to the Board)，兩位重量級人士在汽車及新創領域具備深厚的專業知識及豐沛的產業資源，將深化 MIH 在美國電動車市場的佈局。

MIH 表示，Edward Hightower 在汽車行業具備超過 30 年資歷，現為 LMC 執行長外，也是 LMC 與鴻海 (2317-TW) 合資公司執行長；過去曾於福特、BMW、GM 汽車公司擔任產品開發、工程等高階管理職位。

此外，Edward Hightower 還曾創立專注全球汽車和製造業務的私人投資及諮詢公司 Motoring Ventures LLC，擔任烏干達電動城市巴士製造商 Kiira Motors 顧問，對於北美、非洲和拉丁美洲等新興市場擁有豐富經驗。

Tricia Martinez 則為連續創業家及投資者，現任 Techstars 未來產業加速器董事總經理，專注投資並支持有潛力改變世界的突破性技術，例如人工智慧、潔凈科技、5G 技術等。曾任職於美國能源部，並在擔任總統創新研究員期間，負責研究最前瞻的電氣化技術。

MIH 表示，聯盟成立發展一年多聚集了超過 2400 家夥伴，除了美國之外，將持續積極與更多海外夥伴合作，包括東南亞、印度、中東、歐洲等。

另一方面，為加速聯盟工作小組標準化工作的進行，MIH 委員會任期屆滿後將進行改選，此次將正式啟動選舉程序，預計於今年 8 月份開放捐款會員提名委員人選，並於 10 月份展開選舉。

MIH 強調，透過此舉強化聯盟運作的透明度以及委員會的多元性，進而啟動更多工作小組，以及加速標準化工作的進展，不論是引進國際專家及新的委員會制度，在在落實 MIH 高透明度及多樣性的精神，宣告聯盟正式邁入下一階段。