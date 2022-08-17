鉅亨美股雷達： 市場關注Fed會議紀錄 Target上季獲利大減9成

美股重要看點：

美今日將公布 7 月零售數據。聯準會 (Fed) 將公布 7 月會議紀要。思科 (CSCO-US) 將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 2.864%。美股期貨週三 (17 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.63%，標普 500 期貨跌 0.84%，那斯達克 100 期貨跌 0.93%。

美國上週公布最新數據浮現通膨降溫跡象，削弱市場對 Fed 在 9 月升息 3 碼的押注，而上月會議紀要將幫助投資人釐清決策官員在 9 月的政策動向，當時 Fed 決定將聯邦基金利率的目標區間從 1.5-1.75% 調高至 2.25-2.5%。

儘管如此，市場預期 7 月會議紀要不太可能為升息辯論添加任何新的內容，不過，一旦會議紀要反映出，多數聯邦公開市場委員會 (FOMC) 官員仍傾向提前於「超前部署」(frontloading)，則可能推高升息 3 碼的機率。

週三還將發布美國零售銷售數據。市場預期，美國 7 月零售銷售可能大幅放緩，月增幅估自 6 月的 1% 萎縮至 0.1%。

美股大多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 週二 (16 日) 表示，美股已經觸底，下半年前景看好，但若美國聯準會 (Fed) 將利率升至 4% 或更高，美股恐將再度下跌。

Siegel 也表示，經濟中部分產業的薪資的確在上漲，但過去 2 年主要推動通膨的力量，房價正在下降，而大宗商品價格也停止上漲。「我認為，如果 Fed 看到這一點，就會知道不必採取更激進的行動。我認為股市已經在 6 月觸底，今年下半年表現看好。」Siegel 說道。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月零售銷售年率 (%)，前值 8.42

美國 7 月零售銷售月率 (%)，預估 0.1，前值 1

重要個股動態：

Target (TGT-US) 週三 (17 日) 表示，上季獲利較一年前下降近 90%，因為該零售商持續示警拋售不需要的商品庫存將大幅影響其獲利。Target 股價在周三盤前交易中下跌約 3%。

該大型零售商上季業績遠遠低於華爾街的預期，即使已兩次自行調降財測。

然而，該公司重申其全年財測不變，聲稱已做好反彈的準備。該公司表示，預計全年營收將以中低個位數成長。Target 還表示，其下半年的營業獲利率將在 6% 左右，較其第 2 季的 1.2% 有所提高。

TGT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

因應通膨飆升，亞馬遜 (AMZN-US) 計劃調漲假期購物季的配送費用，將部分增加的成本轉嫁亞馬遜商家。

亞馬遜在週二 (16 日) 給賣家的信函指出，自 10 月 15 日到 1 月 14 日，使用亞馬遜物流 (FBA) 的第三方賣家在美國或加拿大銷售的每項商品將須在基本費用上加收 35 美分。若商家使用 FBA 服務，亞馬遜會處理揀貨、包裝和運輸物品的過程。

亞馬遜表示，由於「開銷達到新高度」，使公司更難消化與購物旺季相關的成本，因而首次實施假期購物季附加費。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

花旗週二 (16 日) 發布報告指出，由於筆記型電腦出貨量持續下滑， AMD 股價有進一步下探的風險。

花旗分析師 Christopher Danely 引用最新數據指出，7 月筆記型電腦出貨量月減 15%，證實宏觀環境疲軟，而且前景不慎樂觀。

Danely 寫道：「我們重申維持 AMD 股票的『中性 (Neutral)』評級，預計個人電腦市場的低迷將對這兩家公司產生負面影響。」