經濟衰退風險續升 半導體晶片製造商前景堪憂

在全球經濟衰退風險續增環境下，半導體晶片製造商也正在為未來幾個月嚴峻的轉變而做準備，該產業可能將從疫情期間創紀錄的銷售增長，落入 10 年來最嚴重頹勢。

在疫情期間，半導體市場訂單大增，推升銷售額和股價至新高，部分人士原預期這樣的繁榮可再持續數年，但是，晶片商如今已開始面臨庫存增加和需求萎縮的問題。

對大型晶片製造商來說，情勢已經轉變。輝達 (NVDA-US) 預估核心業務全年跌幅將超過 40%，而美光 (MU-US) 也警告，許多領域的需求正在迅速降溫。

疫情期間，各國啟動防疫封鎖，因而出現一波居家辦公、學習的趨勢，刺激對個人電腦和其他設備的需求。當時晶片製造商急於滿足大量訂單，供應鏈瓶頸也造成問題，電子設備製造商幾乎願意以任何價格購買晶片。

但如今，消費者正在減少高價購買，晶片買家也是如此，業界出現庫存調整，而上一次這樣的低迷情況是在 2019 年，通常不會持續很長時間，但由於全球經濟疲軟，預期此次問題將特別明顯。如果是在經濟陷入衰退的同時發生庫存調整，產業將不會像上次衰退後那樣迅速反彈。

花旗分析師 Christopher Danely 預計，半導體業將會陷入至少 10 年來、甚至可能是 20 年來最嚴重跌勢。他認為，每家企業和每一種類型的晶片都可能會受到影響。