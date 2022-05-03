威宏-KY訂單挹注 4月營收7.28億元創新高

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 今 (3) 日公告 2022 年 4 月營收，以 7.28 億元創歷史新高，月增 24.88%，年增 64.59%，受惠終端市場需求攀升，運動、輕奢兩大事業訂單源源不絕，招工與生產出貨順暢無虞。

威宏 - KY 前 4 月營收為 24.38 億元，較去年同期增加 51.75%，並積極擴充生產因應訂單增加。

威宏 - KY 在手訂單暢旺，終端需求包括運動、輕奢兩大事業終端需求持續成長，今年起歐美等國陸續放寬國境管制，大力推升商務與行李箱消費力道，威宏主力客戶包括 NIKE、TUMI、KIPLING、AWAY 等拉貨動能強勁，挹注威宏 4 月營收創歷史新高，傳統第二季出貨旺季樂觀可期。

生產基地佈局方面，威宏旗下包括中國、越南、泰國、柬埔寨等國，今年已完全擺脫疫情停工陰霾，加上農曆年後招工順暢，新產能學習曲線也受惠導入自動化設備及優化管理制度，較過去明顯縮短，帶動生產效能在短期內迅速追上訂單腳步。

為因應量大且持續不間斷的訂單，威宏積極快速擴張生產產能，其中柬埔寨為今年 2 月新承租的廠房，廠區規模 3.5 萬平方米，初期規劃 30 條產線，搭配新舊廠產能可同時支應運動與輕奢精品包袋，目前已完成設備進駐及開始招募人員，預期在第二季即可開始貢獻營收；越南德御自去年越南疫情停工後逐漸恢復，上半年將可回復到 40 條產線以上，兩地擴產動作，將足以供應今年威宏在手訂單。

展望今年，威宏 - KY 第二季為傳統出貨旺季，各大運動與輕奢精品品牌商皆積極擴大布局下半年的消費動能，第二季首月營收即創單月歷史新高，整體營運可望再創高峰。