威宏-KY加速擴產迎解封 擬發CB籌資3億元

隨著各國陸續解封，專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 訂單動能持續強勁，並加速建置海外生產線，威宏 - KY 並向金管會送件擬發行有擔保可轉換公司債 (CB) 籌資 3 億元，是威宏 - KY 在台上市以來首次市場籌資，主要用於償還銀行借款。

威宏 - KY 第二季已進入傳統旺季，在訂單湧入之下，4 月營收以 7.28 億元改寫歷史新高，其中運動、輕奢兩大事業訂單強勁，前 4 月營收為 24.38 億元，較去年同期增加 51.75%，威宏 -KY 積極擴充生產因應訂單增加，目前訂單排到第三季。

威宏 - KY 第一季稅後純益 6484 萬元，創 9 季以新高，季增 11.8%，較去年同期由虧轉盈，每股純益為 1.08 元。

隨著各國陸續解封，威宏 - KY 主要客戶也在加大採購量，第二季進入旺季，4 月營收以 7.28 億元創歷史新高，前 4 月營收為 24.38 億元，較去年同期增加 51.75%，並積極擴充生產因應訂單增加。

生產佈局方面，威宏 - KY 旗下包括中國、越南、泰國、柬埔寨等國，今年已完全擺脫疫情停工陰霾，終端需求包括運動、輕奢兩大需求持續成長，今年起歐美等國陸續放寬國境管制，推升商務與行李箱消費力道，威宏主力客戶包括 NIKE、TUMI、KIPLING、AWAY 等拉貨動能強勁。

為因應量大且持續不間斷訂單，威宏 - KY 積極擴張生產產能，其中柬埔寨是今年 2 月新承租的廠房，廠區規模 3.5 萬平方米，初期規劃 30 條產線，搭配新舊廠產能可同時支應運動與輕奢精品包袋，目前已完成設備進駐及開始招募人員，預期第二季開始貢獻營收；越南德御自去年越南疫情停工後逐漸恢復，上半年將可回復到 40 條產線以上，兩地擴產動作，將足以供應今年威宏在手訂單。