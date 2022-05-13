威宏-KY首季較轉盈 EPS1.08元創9季新高

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 今 (13) 日公布 2022 年第一季財報，單季稅後純益 6484 萬元，創 9 季以新高，季增 11.8%，較去年同期由虧轉盈，每股純益為 1.08 元，第二季則已進入傳統旺季。

威宏 - KY 第一季營收 17.16 億元，毛利率為 16.65%，季增 1.27 個百分點 年增 7.62 個百分點，單季稅後純益 6484 萬元，創 9 季以新高，季增 11.8%，較去年同期由虧轉盈，每股純益為 1.08 元。

隨著各國陸續解封，威宏 - KY 主要客戶也在加大採購量，第二季進入旺季，4 月營收以 7.28 億元創歷史新高，其中運動、輕奢兩大事業訂單源源不絕，招工與生產出貨順暢無虞。

威宏 - KY 前 4 月營收為 24.38 億元，較去年同期增加 51.75%，並積極擴充生產因應訂單增加。

生產基地佈局方面，威宏 - KY 旗下包括中國、越南、泰國、柬埔寨等國，今年已完全擺脫疫情停工陰霾，加上農曆年後招工順暢，新產能學習曲線也受惠導入自動化設備及優化管理制度，較過去明顯縮短，生產效能在短期內迅速追上訂單。

為因應量大且持續不間斷訂單，威宏 - KY 積極快速擴張生產產能，其中柬埔寨是今年 2 月新承租的廠房，廠區規模 3.5 萬平方米，初期規劃 30 條產線，搭配新舊廠產能可同時支應運動與輕奢精品包袋，目前已完成設備進駐及開始招募人員，預期第二季開始貢獻營收；越南德御自去年越南疫情停工後逐漸恢復，上半年將可回復到 40 條產線以上，兩地擴產動作，將足以供應今年威宏在手訂單。