晶技加碼投資車用產能 全年營收拚持平或小增

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (17) 日召開法說會指出，今年頻率元件本業營收將力拚持平到小增，具利基的小型化產品上半年占營收比重約 4 成，下半年占比衝刺再向上成長。

晶技去年在全球市占 11.7% 蟬聯第一，公司預估，5G 網通與車用產品爲 2022 年兩大關鍵成長區塊、預估全年營收占比 53%。

晶技目前在車用頻率元件的市占率 10%、全球排名第三，若無意外 2022 年將可前進一名至第二名，總體目標是要在這塊市場拿下銷售第一，因此決定擴大投資。

晶技車用營收比重 2021 年 7%，今年第一季提高到 13%，第二季維持此比重，上半年占營收比重 13%。

晶技目前積極衝刺車用產品業績，今年資本支出由 9.43 億元提高到 14 億元；其中，寧波車用頻率元件專用生產線完成擴充，每月產能由 5000 萬顆提升為 6000 萬顆，晶技目前第三季訂單滿載，也已看到第四季的訂單。

晶技新成立的晶創科技，目前自有產能設在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內獨立生產，每月產能將擴大至 6000 萬顆，晶創在浙江寧波取得 33 畝建廠用地建廠，興建中的新廠預計 2023 年每月開出 6000 萬顆新產能，後續將擴充至每月 2 億顆的產能。

晶技 2020 年市占 10.8%，拿下全球第一，2021 年蟬聯冠軍，市占再擴大至 11.7%，領先第二名 Epson 的差距從 2020 年的 0.2 個百分點，再拉開至 2.1 個百分點。

晶技上半年營收為 67.31 億元，毛利率 38.35%，年增 1.98 個百分點，稅後純益 15.1 億元，年減 2.69%，每股純益為 4.88 元。晶技受惠擴廠，上半年每股純益，穩居台頻率元件廠之冠。