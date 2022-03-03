威宏-KY訂單湧入排到Q3 擬投資擴廠因應

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW)，受惠客戶端訂單持續湧入，現有產線排單已至第三季，由於旗下各現有廠區稼動率近滿載，將積極展開投資擴廠。

威宏 - KY 今 (3) 日公布 2022 年 2 月營收為 5.02 億元，為歷年同期新高紀錄，月減 20.03%，年增 51.77%，前 2 月合併營收達 11.31 億元，年增 47.93%，威宏指出，受惠運動與輕奢市場持續成長，旗下各事業體訂單能見度直達年底，2 月農曆春節提前開工因應，推升營收創歷年同期新高。

威宏集團旗下總計四大事業體，運動相關包括威保、德御，精品及行李箱相關則有宏盛、廣泰，生產基地分布中國及泰國、越南、柬埔寨等東南亞國家，公司表示，疫後經濟復甦快速強勁，全球各國陸續開放國境管制，帶動輕奢及商務包袋、行李箱等需求迅速擴張，品牌客戶自身的庫存去化後，拉貨力道強勁；而率先回復的運動市場，今年包括世界盃足球賽等國際大型賽事，均將威宏訂單能見度推至年底。

威宏 - KY 進一步指出，將積極展開擴廠計畫，先將過去因疫情停擺的產線全面大舉招工，補滿既有廠房最大生產動能，近期並迅速擴大承租柬埔寨 3.5 萬平方米廠房，最大產能可達 60 條產線，預計最快上半年即可正式投產。

威宏 - KY 越南既有廠房最大可規劃高達 80 條包袋生產線，過去因疫情僅維持在 30 條產線上下，目前計畫將依招工情況逐步恢復，而農曆年後南越平陽一帶勞動力回流情況已逐步改善，由於越南生產的效率與成本均優於中國，且廠區仍有足夠土地可進一步擴廠；泰國則預計第一季將 13 條產線全數啟用，目標在傳統生產出貨旺季前將生產佈局完全到位，迎接經濟復甦榮景。

展望未來，威宏 - KY 樂觀今年營運將可挑戰疫情前的高峰，目前訂單量大，且超過現有產能，除了加快擴廠，並協調客戶認證新廠，未來將規劃柬埔寨為集團預備吞吐基地，待通過客戶認證後，能擴張生產版圖，並更有效做彈性調度，以在手訂單與市場需求來看，樂觀今年營運成長。