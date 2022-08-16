通膨襲來 全球Q2經濟陷萎縮 疫情爆發以來首見

受歐美通膨、中國封控等阻力拖累，全球經濟在今年第二季出現負增長，為疫情爆發以來首度。

國際貨幣基金 (IMF) 數據顯示，全球經濟在今年 4-6 月陷入萎縮，SMBC 日興證券經濟學家 Yoshimasa Maruyama 預估下滑幅度為 2.7%。

美國、德國、英國和中國經濟均出現負成長。狹義定義之下，美國經濟因已連續兩季萎縮，目前正處於「技術性衰退」，英國央行則在本月稍早預估，該國即將於第四季進入經濟衰退期，且會持續到 2023 年。

另外，中國第二季國內生產毛額 (GDP) 較去年同期大減 10%，作為成長主要動能的房市依舊低迷，即使上海已在 6 月解封，當地青年失業率在 7 月仍有將近 20%。此外，由於俄烏戰爭導致能源價格飆漲，並擠壓家庭支出，德國 6 月零售銷售額年減 8.8%，是近 30 年來最大降幅。

為了應對巨大的通膨壓力，多國央行紛紛調升利率，然而，過快升息反而可能對早已萎靡的經濟形成重擊。

根據日經對 10 位私營部門經濟學家的調查，有 3 位預估美國在今年或明年上半年步入衰退，6 位預估歐元區將面臨同樣窘境。如今，美國和歐洲正面臨越來越大的壓力，必須在打擊嚴峻通膨與應對經濟放緩之間取得平衡。

上述預測發布之際，帶領全球經濟自疫情復甦的電子產品和服務需求已開始放緩。

研調機構 IDC 數據顯示，今年第二季全球 PC 出貨量年減 15%，智慧手機出貨量年減 9%，Gartner 則將今年全球半導體營收增長預估值自 13.6% 下修至 7.4%。

大宗商品市場也烏雲密佈，截至周一 (15 日)，對經濟表現高度敏感的銅價約為每噸 8100 美元，較俄烏戰爭爆發後低約 30%，鋁、鎳等金屬價格也較戰爭爆發不久下滑一到兩成。