〈房產〉台北市小宅成交比重連5年超過50% 中山區交易最熱

高齡化、少子化的現象讓家戶結構出現轉變，也改變住宅面積需求，房仲業者依內政部不動產資訊平台資料統計，台北市今年 25 坪以下小宅交易占比，自 2018 年起已連續 5 年超過 5 成，家庭結構改變及高房價，讓低總、低自備小宅成為市場最吸睛的產品。

永慶房產集團根據內政部不動產資訊平台資料，觀察台北市近 10 年住宅交易案件，2013 年住宅買賣交易共 24658 件，其中 25 坪以下的小宅占比為 33.9%，2016 年小宅占比突破 50%，2017 年小幅回檔至 48.6% 後，自 2018 年起小宅交易占比已連續五年都在五成以上的水準，2022 年第一季更是創下新高，小宅占比高達 52.3%，顯示台北市的小坪數住宅已成為市場主流。陳金萍指出，25 坪以內小宅占交易比重連續 5 年在五成以上，等於在台北市每二間房屋交易，就有一間是 25 坪以內小宅。

永慶探究原因，主因台北市房價高昂，根據內政部公布最新資料顯示，台北市房價所得比高達 16.22 倍，也就是說要 16.22 年不吃不喝才能買得起台北市的房子，想進駐北市又維持一定生活品質的狀況下，小宅具備低總、低自備的優勢，購屋負擔相對輕鬆，自然受到購屋族青睞。

根據今年上半年實價登錄資料，統計台北市 25 坪以下小宅五大熱門交易行政區，由台北市中山區以 416 件坐上冠軍寶座，平均總價為 1049 萬元，平均單價則是每坪 70.5 萬元。永慶房屋研展中心副理陳金萍說，中山區是台北市早期開發區域，商業活動熱絡、生活機能完善成熟，加上住宅產品多元，充分滿足不同購屋族群的需求。

其次則是萬華區以 194 件居次，平均總價為 832 萬元，平均每坪 53.0 萬元。陳金萍表示，萬華區算是台北市最早開發的區域，生活機能相當完備，房價相較於其他行政區親民，對於預算有限的首購族、小資族、年輕夫妻而言，小宅平均總價不到 1000 萬元，是進駐台北市購屋的入門款。

陳金萍補充，觀察萬華區小宅交易可以發現，主要集中於南萬華的青年公園周邊以及捷運西門站一帶，受惠於萬大路、西門商圈機能，食衣住行一應俱全，加上捷運萬大線題材，讓周邊小宅深受矚目，吸引首購自住、置產投資買盤駐足。

陳金萍指出，從五大小宅熱門交易行政區也可發現，台北市蛋白區就囊括 4 席，顯見在市中心房價高不可攀的狀況下，加上大眾運輸系統完備，通勤時間縮短，讓房價相對具備優勢的蛋白區更為吸睛，尤其是捷運、主幹道附近的 1-2 房小宅最受青睞。