美商務部對「晶片之母」下手 短期對中國影響不大

美國商務部擴大晶片領域出口管制，祭出四大出口管制措施，包括對享有「晶片之母」稱號的 EDA 軟體下手。專家表示，由於中企仍努力在 5、7 奈米製程取得突破，短期內影響不大。

美國商務部上周五（12 日）公布的新出口管制措施，涵蓋用於環繞式閘極場效電晶體（GAAFET）架構的 EDA 軟體。EDA 工具貫穿整個積體電路生產流程，半導體設計、設備研發、晶片生產，都需要使用此軟體。

如果把晶片製造比擬為建造一座大廈，IC 設計就是大廈的設計圖紙，EDA 軟體就是這張圖紙的設計工具。

GAAFET 是進入 2 奈米製程後的主流架構。在「摩爾定律」下，積體電路上可容納的電晶體數量，大約每 18 個月增加一倍。不同製程，有不同主流架構，EDA 工具也隨之改變。

此前主流架構一直是鰭式場效電晶體（FinFET）架構，此架構在 22 奈米製程後成為半導體主流架構，一直延續到 5 奈米製程。

這意味著，中國需要用到先進製程晶片的公司，如人工智慧（AI）晶片公司、挖礦晶片公司，未來可能在 2、3 奈米製程及以下晶片設計上受阻。

不過，2、3 奈米製程是目前全球最先進晶片製程，中企仍努力在 5、7 奈米製程取得突破，因此，短期內影響不大。

開源證券的研究報告顯示，在積體電路國產化政策支持下，EDA 國產化率從 2018 年的 6.24%，提升至 2020 年的 11.48%。

上海國微思爾芯資深副總裁林鎧鵬曾表示，中國 EDA 產業處於早期競爭階段，產業規模小，且分散。部分企業或許在個別工具、領域享有一定優勢，但產品不夠全面，任何一家業者都無力覆蓋整個 EDA 供應鏈。