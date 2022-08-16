異業合作！Walmart+會員9月起免費收看廣告版Paramount+

沃爾瑪 (WMT-US) 和派拉蒙全球 (PARA-US) 兩家公司周一 (15 日) 證實已達成協議，Walmart + 會員計畫將納入派拉蒙的串流影視服務。

自 9 月起，Walmart + 會員將可免費訪問廣告版 Paramount+，收看其電影和電視節目，例如《星際迷航》、《汪汪隊》、《教父》和《海綿寶寶》。

沃爾瑪近 2 年前推出 Walmart+ 會員計畫，以期推動銷售並深化顧客參與度。該計畫年費 98 美元或月費 12.95 美元，也是沃爾瑪對勁敵亞馬遜 (AMZN-US) Prime 的回應，但兩家提供的福利不同，沃爾瑪包含網購免運、35 美元以上的雜貨訂單免運，以及處方和汽油享有折扣。

如今該會員計畫基本層將增加串流影視 Paramount + 廣告版，該串流影視服務原價每月 4.99 美元。無廣告版的 Paramount + 月費則為 9.99 美元。

Walmart+ 總經理 Chris Cracchiolo 表示：「有了 Paramount+ 的加入，我們展現了我們獨特能力，可讓會員花小錢省大錢，還能擁有更多娛樂。」

沃爾瑪周一表示，自 2020 年 9 月推出 Walmart + 以來，會員人數每個月都正向成長，但沃爾瑪不願透露 Walmart + 具體訂閱總人數。

根據市場研究公司《消費者情報研究夥伴》，截至 7 月，Walmart+ 擁有 1100 萬訂閱人數，與 4 月持平。但摩根士丹利一項調查顯示，截至 5 月，訂閱人數更高，約達 1600 萬。

Paramount+ 是百家齊鳴的串流影視產業之一，派拉蒙本月稍早宣布，Paramount + 全球訂閱人數約 4330 萬人，目標 2024 年之前訂閱人數達 1 億人。

與沃爾瑪合作將讓 Paramount + 新增分銷渠道，可增加訂閱者並提升品牌知名度。據知情人士透露，Paramount + 是唯一與沃爾瑪達成交易的串流媒體，並希望獨家推出以獲得全面行銷關注。

派拉蒙影業策略長兼事業發展長 Jeff Shultz 表示，派拉蒙藉著在沃爾瑪內銷售消費者產品，兩家公司已密切合作多年。

沃爾瑪周二將公佈第二季財報。