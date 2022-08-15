中國經濟數據不佳 亞幣走弱 菲律賓披索、印尼盾領跌

亞洲貨幣周一 (15 日) 下滑，菲律賓披索和印尼盾領跌，因中國令人失望的經濟活動數據，為經濟前景帶來陰影，而人行降息因應，也導致人民幣走弱。

由於市場預計菲律賓 8 月升息，披索上周升值 1.5%，不過周一轉為下挫，跌 0.3%。今年前 7 個月，菲律賓披索下跌逾 8%。

ING、星展銀行和華僑銀行的分析師預計，菲律賓在 7 月大幅升息 75 個基點之後，8 月將繼續上調利率 50 個基點，以遏制處於 4 年高點的通膨。

星展銀行發布報告認為，整體通膨尚未見頂，還將衝高，可能會讓決策者堅定地升息應對，以確保通膨不會失控。

利率政策也對人民幣帶來壓力，降息可能增加中國人行與其他主要央行之間的利率分歧擴大，並使資本外流風險上升，人民幣兌美元匯率下跌 0.3% ，報 6.7589 兌 1 美元。

Maybank 分析師表示，中國最新報告顯示國內需求疲軟，合理化降息的行動，但面對清零的疫情政策、房地產市場萎靡、和全球增長可能放緩的拖累，降息的效果也將有限，宜謹慎看待人民幣。

印尼盾在連升兩日後，周一轉為下跌 0.4%。印尼盾今年前 7 月下跌 4%，並於 8 月反彈超過 1%。

泰銖周一下跌 0.3%，泰國第二季 GDP 差於預期，雖然在放寬疫情限制之後，第 2 季經濟成長速度寫 1 年來最佳，但通貨膨脹和中國經濟放緩，仍然拖累其剛剛開始的復甦走勢。